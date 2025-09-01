Radio Victoria en Vivo

Inició en Colombia curso escolar 2025 – 2026

Raudel Rodríguez Aguilar
Por: Raudel Rodríguez Aguilar
Las Tunas.- La escuela primaria «Lorenzo Bermúdez» de la comunidad en transformación de igual nombre en el municipio de Colombia, acogió el acto de inicio del curso escolar 2025 – 2026 en este sureño territorio.

En presencia de las máximas autoridades del municipio y de Reutilio Sánchez Oliva del gobierno en la provincia, los 78 pioneros de la institución le dieron la bienvenida al nuevo período lectivo.

En el acto se convocó a la celebración del centenario de Fidel Castro y del aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí, en un curso escolar cargado por el compromiso de los pinos nuevos con el futuro de la Patria.

Se presentó al colectivo docente y no docente, y se reconocieron a personas que contribuyeron a los resultados que alcanzó el colectivo el curso anterior.

Especial fue la entrega de la Orden «Frank País» de Segundo Grado a Yubisleydis Estevez Morell jefa de departamento de la educación superior en la dirección general de educación y con la medalla «José Tey» a Yanet Mayo Serrano maestra del seminternado José Martí.

La directora general de educación en el territorio Yuladys Díaz Urgelles resaltó los retos del nuevo período lectivo, en el que educandos, docentes y familias tendrán el gran reto de prepararse para el futuro, aún en medio de las complejidades económicas del país, pero que las condiciones mínimas e indispensables están garantizadas para el desarrollo exitoso del curso escolar.

Unas 42 instituciones educativas acogen a más de 4200 estudiantes en sus aulas desde este primero de septiembre, en el que se garantiza la cobertura docente con más de 800 profesionales del sector y otras alternativas.

