8 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Bandera conmemorativa recorrerá municipios tuneros en saludo al Día de la Cultura Física y el Deporte

8 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- A propósito de la celebración por el Día de la Cultura Física y el Deporte, la bandera conmemorativa iniciará el recorrido por los ocho municipios de la provincia este 8 de noviembre, con el objetivo de llevar el espíritu deportivo a cada rincón del territorio.

La jornada, que busca promover la actividad física y estilos de vida saludables, comenzará en el municipio de Amancio y culminará el 19 de este propio mes en la capital provincial.

Durante su trayecto, la enseña visitará cada territorio, donde será recibida con un programa de actividades deportivas y recreativas diseñadas para involucrar a niños, jóvenes y adultos en una fiesta colectiva.

Este recorrido simboliza la unidad y el compromiso del Balcón del Oriente con el desarrollo físico de su población. Cada localidad tendrá la oportunidad de acoger la bandera y celebrar con exhibiciones, competencias amistosas y ejercicios físicos que destacan la importancia del bienestar integral.

Las Tunas, sede del acto nacional por esta significativa fecha, realizará su evento central con la presencia de representantes del sistema deportivo cubano y tunero, quienes reafirmarán el compromiso del país con la masificación de la cultura física y la promoción de hábitos saludables entre la población.

Recorrido de la bandera:

– 8 de noviembre: Inicio en el municipio de Amancio

– 9 de noviembre: «Colombia’

– 11 de noviembre: Jobabo

– 13 de noviembre: Majibacoa

– 14 de noviembre: «Jesús Menéndez»

– 16 de noviembre: Puerto Padre

– 17 de noviembre: Manatí

– 19 de noviembre: Las Tunas (acto nacional)

Temas: bandera conmemorativa - día de la cultura física y el deporte

