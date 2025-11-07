Las Tunas, más allá de un abrazo asistencial

Las Tunas.- Humanismo y solidaridad son valores que enaltecen a los educandos de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, que llegaron hasta el centro de evacuación en el instituto preuniversitario de ciencias exactas Luis Urquiza Jorge, para llevar la prevención como parte de la educación en el trabajo de quienes cursan hoy el quinto año de Medicina.

Cada uno de los futuros profesionales de la Salud estuvo presto a auscultar a las familias que permanecen allí, realizaron pesquisas, tomaron la presión arterial e intercambiaron con cada poblador de Guamo, del municipio de Granma; un compromiso para motivar la esperanza y la vida.

Así denota Luis Miguel Quevedo Cruz, estudiante de quinto año de la carrera de Medicina: «Esta jornada para nosotros resultó una experiencia agradable, primero porque recordamos nuestra etapa de estudio aquí y hoy estamos garantizando una tarea mayor, la de apoyar principalmente a los médicos que laboran en este centro.

«También nos favorece desde el estudio y la práctica médica, estamos pesquisando síndromes febriles, una actividad de gran impacto. Nos tocó aportar en esta situación tan difícil con el paso del huracán Melisa y creo que, a pesar de las circunstancias, podemos llegar con la prevención, esencial en la Medicina», refirió Quevedo Cruz.

Por su parte, Juana Beatriz Rodríguez Labañino asegura que este momento superó sus expectativas, «Cuando me dijeron que se realizaría la intervención aquí, en vez de los consultorios, se me removió mi añoranza. Desde que salí de esta escuela no había tenido la oportunidad de regresar, por eso aportar mis conocimientos como estudiante es placentero.

«Realmente resulta impactante apreciar que, a pesar de que están en un lugar extraño lejos del hogar, se sienten a gusto, como en familia, y muy agradecidos por nuestra preocupación ante la salud de cada uno de ellos.

«Es conmovedor conocer la experiencia de estas personas, la educación, la humildad y la gratitud por el trabajo que hicimos hoy, quisieron que les tomáramos la presión, explicaron cómo se sienten; ellos nos ven como la representación de la esperanza en medio de un momento difícil», subrayó esta alumna del quinto año de la carrera de Medicina.

Cada intervención tiene sustento en la educación para el trabajo que, desde la asignatura de Salud Pública, afianza los conocimientos en estas jornadas sanitarias, aseveró la profesora Arianna Pimentel Del Sol, jefa del Departamento de Salud Pública.

«Como sector constatar con estas intervenciones estudiantiles la consolidación de los procesos de formación, acreditados por la Universidad de Ciencias Médicas, y desde el punto de vista de la prevención el quehacer de la comunidad estudiantil en cada centro de evacuación, significa apreciar en un futuro su desempeño.

«Acompañados por la Federación Estudiantil Universitaria desarrollaron varios procesos; entre ellos el de prevención para la salud ambiental y de las personas, lo que contribuye a que ellos, cuando sean médicos, posean una elevada conciencia del bienestar de la comunidad», apuntó.

Mientras la docente María Elena Pérez Pérez, especialista en Ingeniería y Enfermería, resaltó que la inserción de la comunidad universitaria distingue la prevención, como parte de un proceso docente de educación en el trabajo, muy impactante sensible y esencial para la vida.

«Desde la experiencia es vital porque ellos son los futuros profesionales de la Salud, y la empatía y poder ayudar a estas personas distingue la esencia en nuestra profesión. El arte de la Epidemiología lo describe perfectamente el Apóstol de Cuba … «La verdadera medicina no es la que cura, sino la que precave: la higiene es la verdadera medicina».

Además de la labor preventiva, estos futuros profesionales entregaron donativos y regalaron un espacio cultural a los más pequeños del centro, acompañados por la rectora de la Universidad Médica, la doctora en Ciencias Enelys Reyes Reyes, quien resaltó la oportunidad como única para resaltar valores.

«Llegar hasta aquí es una oportunidad única, demostrar valores que forman parte del objetivo de formación integral de los profesionales de cualquiera de las carreras de Ciencias Médicas es simplemente un acto que evidencia la calidad humana de quienes mañana aplicarán las buenas prácticas para salvar vidas.

«No solo es el conocimiento, sino que denoten por sus valores humanos, solidarios, la sensibilidad para tratar a cualquier persona, para sentirse del otro lado; la empatía con estas personas que han perdido todo y que se sienten solos. Aquí vinimos a dar más que una mano, estamos compartiendo quizás hasta el corazón para servir a Cuba», apuntó.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube