Solidaridad en acción: Federación de Mujeres Cubanas apoya a evacuados en Las Tunas

Tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país, la solidaridad se hace tangible a través del trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en la provincia de Las Tunas.

La organización realizó una donación a familias evacuadas del municipio de Guamo, en Granma, que se encuentran en el instituto preuniversitario de ciencias exactas Luis Urquiza Jorge de nuestra provincia.

Kirenia Hidalgo Martínez, miembro del secretariado de la FMC en la provincia, detalla las ayudas que brindan a los centros de evacuación. Entre los donativos se incluyen ropa, colchones para cunas, utensilios para bebés y diversos artículos de aseo, todos aportados por federadas de las comunidades locales.

Hasta el momento, la ayuda se distribuye en tres centros de evacuación: el instituto preuniversitario Luis Urquiza Jorge, el centro mixto Simón Bolívar y la escuela pedagógica Rita Longa. La misión de la organización es transmitir confianza a las familias afectadas y apoyar a la comunidad, reflejando los principios de la Revolución Cubana.

La profunda gratitud de los evacuados se manifiesta en el testimonio de Madelyn Tamayo, quien agradece la solidaridad y hospitalidad, resaltando el valor del apoyo constante de la FMC durante esta situación difícil.

Así trabajan las mujeres tuneras: llevan alivio y confianza a quienes más lo necesitan, transformando la solidaridad en acciones concretas.