5 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Presidente de Consejo de Defensa Provincial chequea acciones de recuperación en Puerto Padre

5 de Nov de 2025
 - Rosa María Ramírez Reyes
   35

Puerto Padre, Las Tunas.- De la marcha de la recuperación, en Puerto Padre, constató hoy el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Osbel Lorenzo Rodríguez, en intercambio con el órgano de mando local y en un recorrido por varias zonas del territorio.

Al evaluar las tareas acometidas demandó más agilidad en el restablecimiento de los servicios eléctrico y telefónico, así como en la recogida de desechos.

En el encuentro instó a la movilización de los puertopadrenses a la higienización del territorio e informó que se suman hoy dos brigadas de eléctricos de la Isla de la Juventud para avanzar en el municipio con más afectaciones de la provincia.

Junto a Walter Baluja García, ministro de Educación Superior y las autoridades del Consejo de Defensa Municipal, Lorenzo Rodríguez dialogó con trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en la calle Playa Girón y conoció de las faenas en la jornada.

Presidente de Consejo de Defensa Provincial chequea acciones de recuperación en Puerto Padre

En conversación con los soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que intervienen en el saneamiento de la demarcación 7, se interesó por las familias y afectaciones en sus viviendas de Guantánamo y Santiago.

Encomendó, además, organizar las labores para impulsar la recogida de las ramas, troncos, hojas y otros desechos, provocados por los vientos del huracán Melissa.

En el Consejo Popular de Maniabón compartió con vecinos y trabajadores que limpiaban la carretera, para luego asumir las calles y barrios.

Finalmente, el presidente del Consejo de Defensa Provincial convocó a actuar ante las indisciplinas sociales.

mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Consejo de Defensa Provincial - servicios eléctrico y telefónico

Últimas noticias

Aaron Marrero buscará brillar hoy en Chile 2025

Este miércoles, justo al filo de la 1:10 p.m (11:10 am hora de Cuba), el paratleta tunero Aaron Marrero Escocia, clasificado en la categoría T46, tomará la pista para disputar los 400 metros planos en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

En Las Tunas, el abrazo solidario a los hermanos de Guamo

Las Tunas.- Cientos de pobladores de Guamo, perteneciente al municipio de Río Cauto, no imaginaron nunca el temor y la incertidumbre que llegarían a sus vidas, tras el paso del huracán Melissa al cierre del mes de octubre. Entre ellos campesinos que alistaban...

Abanderan en Las Tunas Brigada Juvenil Centenario 

Con el invicto Comandante Fidel Castro como guía y estandarte, quedó abanderada la Brigada Juvenil Centenario, compuesta por más de 60 jóvenes tuneros que apoyarán la recuperación en zonas afectadas por el huracán Melissa.

Por la grandeza del arte: apoyo desde el gremio cultural a los damnificados en Las Tunas

Frente a la tragedia, el consuelo. Frente a la incertidumbre, un acorde. Frente a la tristeza, un dibujo infantil. El gremio cultural de la provincia de Las Tunas se ha volcado en una campaña solidaria sin precedentes, llevando el bálsamo del arte y la recreación a los cientos de damnificados de Granma, que, tras el embate del huracán Melissa, han encontrado refugio en centros de evacuación.

Más leido

Otras Noticias

En Las Tunas, el abrazo solidario a los hermanos de Guamo

En Las Tunas, el abrazo solidario a los hermanos de Guamo

Las Tunas.- Cientos de pobladores de Guamo, perteneciente al municipio de Río Cauto, no imaginaron nunca el temor y la incertidumbre que llegarían a sus vidas, tras el paso del huracán Melissa al cierre del mes de octubre. Entre ellos campesinos que alistaban...

Abanderan en Las Tunas Brigada Juvenil Centenario 

Abanderan en Las Tunas Brigada Juvenil Centenario 

Con el invicto Comandante Fidel Castro como guía y estandarte, quedó abanderada la Brigada Juvenil Centenario, compuesta por más de 60 jóvenes tuneros que apoyarán la recuperación en zonas afectadas por el huracán Melissa.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *