Portada » Noticias » Las Tunas » Presidente de Consejo de Defensa Provincial chequea acciones de recuperación en Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- De la marcha de la recuperación, en Puerto Padre, constató hoy el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Osbel Lorenzo Rodríguez, en intercambio con el órgano de mando local y en un recorrido por varias zonas del territorio.

Al evaluar las tareas acometidas demandó más agilidad en el restablecimiento de los servicios eléctrico y telefónico, así como en la recogida de desechos.

En el encuentro instó a la movilización de los puertopadrenses a la higienización del territorio e informó que se suman hoy dos brigadas de eléctricos de la Isla de la Juventud para avanzar en el municipio con más afectaciones de la provincia.

Junto a Walter Baluja García, ministro de Educación Superior y las autoridades del Consejo de Defensa Municipal, Lorenzo Rodríguez dialogó con trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en la calle Playa Girón y conoció de las faenas en la jornada.

En conversación con los soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que intervienen en el saneamiento de la demarcación 7, se interesó por las familias y afectaciones en sus viviendas de Guantánamo y Santiago.

Encomendó, además, organizar las labores para impulsar la recogida de las ramas, troncos, hojas y otros desechos, provocados por los vientos del huracán Melissa.

En el Consejo Popular de Maniabón compartió con vecinos y trabajadores que limpiaban la carretera, para luego asumir las calles y barrios.

Finalmente, el presidente del Consejo de Defensa Provincial convocó a actuar ante las indisciplinas sociales.

mga/

