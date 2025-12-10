Portada » Noticias » Las Tunas » Feria de Ciencia e Innovación a favor del desarrollo en Las Tunas

Las Tunas.- «Tenemos que seguir recuperando lo que tenemos con el talento creador de todos y continuar sumando jóvenes a la actividad de la ciencia y la innovación», señaló la Gobernadora de Las Tunas Yelenis Tornet Menéndez al intercambiar con los técnicos y especialistas del Centro Provincial de Electromedicina asistentes a la primera Feria de la ciencia e innovación desarrollada en Las Tunas.

Lo que más vale y brilla del pensamiento y las manos creadoras en la provincia, y que siguen apostando por el desarrollo del territorio se dieron cita en la convocatoria que bajo el nombre Ciencia e Innovación para el Desarrollo tuvo lugar en el municipio cabecera.

Convocada por la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) , empresas, entidades, centros de la educación y actores económicos privados expusieron los resultados de la aplicación de la innovación y la tecnología en los procesos productivos, sociales y humanísticos.

Las expectativas de esta primera feria se superaron, destacó Frank Villavicencio, delegado territorial del Citma quien luego de felicitar a los participantes los convocó a la segunda edición de este evento para igual fecha de diciembre de 2026.

«Hemos dado el primer paso por lo que desde ya proponemos, entre otros temas, para la próxima convocatoria, la producción sostenible de alimentos, energía para un desarrollo amigable con el Medio Ambiente, tecnologías, bienes y servicios para la salud y soluciones a problemas medioambientales actuales», precisó Villavicencio.

«Sin el papel innovador y creador de ustedes sería imposible vencer los retos que a diario tenemos que enfrentar», destacó la gobernadora al clausurar la feria y destacó que lo visto es una muestra de las potencialidades que existen en el territorio e invitó a efectuar una similar en cada municipio y concluir con la de carácter provincial en 2026.

/lrc/

