Prosigue recuperación de daños provocados en Las Tunas tras paso del Huracán Melissa

Las Tunas.- «Ustedes no fueron solamente solidarios, aquí se puso de manifiesto la solidaridad, el heroísmo, el altruismo, la valentía , la decisión de vencer y sobre todas las cosas como fueron capaces de exponer sus propias vidas por salvar otras».

Así expresó el Presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas Osbel Lorenzo Rodríguez a los rescatistas que participaron en las tareas de rescate y salvamento de los pobladores de las comunidades de Río Cauto en la provincia de Granma, en un acto de recibimiento en el que participó el Ministro de Educación Superior Walter Baluja, además de autoridades del Ministerio del Interior, Minint y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR.

En el Comando 105 del Ministerio del Interior, bomberos, médicos intensivistas y voluntarios de la Cruz Roja recibieron el reconocimiento del Consejo de Defensa Provincial y del pueblo tunero por las páginas de heroísmo y altruismo escritas, «La patria os Contempla Orgullosa», sentenció Lorenzo Rodríguez.

Posteriormente el Consejo de Defensa se reunió en pleno para analizar la marcha de la recuperación de las afectaciones provocadas por el huracán Melissa en la provincia donde se informó que en el caso del sector eléctrico el 92 por ciento de los clientes cuentan con energía, tras las intensas jornadas de trabajo realizadas por el propio personal del territorio agrupados en brigadas de todos los municipios.

Un total de 3157 vecinos de comunidades de Río Cauto se encuentran protegidos en la provincia, los cuales reciben además de la atención, muestras de cariño y solidaridad de los tuneros quienes llegan hasta los centros donde se encuentran protegidos en Colombia, Jobabo y el municipio cabecera con ayuda material de todo tipo.

Sobre la situación hidrológica de la provincia y las preocupaciones de la población sobre un posible vertimiento de la presa El Rincón y que pueda provocar inundaciones en comunidades del municipio Majibacoa se informó que si bien esta se encuentra prácticamente a plena capacidad de llenado se mantiene en permanente monitoreo y el Consejo de Defensa de ese municipio ha adoptado todas las medidas para que no se afecte a esa población.

En toda la provincia continúan las acciones de recogida de los escombros y otros desechos fundamentalmente en el municipio cabecera mientras que prosigue la recuperación en otros sectores como las telecomunicaciones, la vivienda, los viales y la agricultura, esta última la más afectada por Melissa sobre todo en el municipio de Jesús Menéndez.

/lrc/

