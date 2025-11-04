4 de Nov de 2025

Prosigue recuperación de daños provocados en Las Tunas tras paso del Huracán Melissa

4 de Nov de 2025
 - Ordey Díaz Escalona
Las Tunas.- «Ustedes no fueron solamente solidarios, aquí se puso de manifiesto la solidaridad, el heroísmo, el altruismo, la valentía , la decisión de vencer y sobre todas las cosas como fueron capaces de exponer sus propias vidas por salvar otras».

Así expresó el Presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas Osbel Lorenzo Rodríguez a los rescatistas que participaron en las tareas de rescate y salvamento de los pobladores de las comunidades de Río Cauto en la provincia de Granma, en un acto de recibimiento en el que participó el Ministro de Educación Superior Walter Baluja, además de autoridades del Ministerio del Interior, Minint y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR.

En el Comando 105 del Ministerio del Interior, bomberos, médicos intensivistas y voluntarios de la Cruz Roja recibieron el reconocimiento del Consejo de Defensa Provincial y del pueblo tunero por las páginas de heroísmo y altruismo escritas, «La patria os Contempla Orgullosa», sentenció Lorenzo Rodríguez.

Posteriormente el Consejo de Defensa se reunió en pleno para analizar la marcha de la recuperación de las afectaciones provocadas por el huracán Melissa en la provincia donde se informó que en el caso del sector eléctrico el 92 por ciento de los clientes cuentan con energía, tras las intensas jornadas de trabajo realizadas por el propio personal del territorio agrupados en brigadas de todos los municipios.

Un total de 3157 vecinos de comunidades de Río Cauto se encuentran protegidos en la provincia, los cuales reciben además de la atención, muestras de cariño y solidaridad de los tuneros quienes llegan hasta los centros donde se encuentran protegidos en Colombia, Jobabo y el municipio cabecera con ayuda material de todo tipo.

Sobre la situación hidrológica de la provincia y las preocupaciones de la población sobre un posible vertimiento de la presa El Rincón y que pueda provocar inundaciones en comunidades del municipio Majibacoa se informó que si bien esta se encuentra prácticamente a plena capacidad de llenado se mantiene en  permanente monitoreo y el Consejo de Defensa de ese municipio ha adoptado todas las medidas para que no se afecte a esa población.

En toda la provincia continúan las acciones de recogida de los escombros y otros desechos fundamentalmente en el municipio cabecera mientras que prosigue la recuperación en otros sectores como las telecomunicaciones, la vivienda, los viales y la agricultura, esta última la más afectada por Melissa sobre todo en el municipio de Jesús Menéndez.

/lrc/

Temas: Las Tunas - recuperación Huracán Melissa

 

 

Retoman servicio de agua por circuitos en Las Tunas

A partir del lunes 3 de noviembre y por los barrios del Aeropuerto y la Canoa, se retomó el bombeo habitual de agua a la población en la ciudad de Las Tunas después de la interrupción de varios días por las afectaciones del huracán Melissa.

El derecho a la Salud, en bienestar del pueblo en Las Tunas 

Bajo la máxima del líder cubano Fidel Castro «…son las crisis las que generan ideas…está generando unidad», los profesionales del ejército de batas blancas de Las Tunas, enarbolan el derecho a la Salud con énfasis en el bienestar de las comunidades vulnerables en la etapa recuperativa tras el paso del Huracán Melissa.

La solidaridad se multiplica tras el paso de «Melissa»

En las últimas jornadas, tras el paso del huracán Melissa, la solidaridad se replica por toda Cuba, principalmente en la zona oriental del país. La protección de los residentes en la zona del Cauto, en la provincia de Granma, más que un deber de la Patria con sus hijos evidencia la participación desinteresada y solidaria de los cubanos.

