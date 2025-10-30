30 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Cuba

A resarcir daños del huracán Melissa

30 de Oct de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
   16
La Habana, Cuba.- La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) llama al movimiento sindical a movilizar a los trabajadores de cada territorio afectado por el huracán  Melissa a participar en las tareas para resarcir los daños causados al paso del meteoro.

En la exhortación, Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC señaló que es necesario motivar desde cada colectivo laboral donaciones y aportes monetarios que se puedan entregar como gesto solidario.

El dirigente llamó a apoyar en cada territorio afectado y bajo las indicaciones de cada Consejo de Defensa Civil, la recogida de escombros y de árboles caídos en los alrededores de centros laborales.

Con el lema: Mis brazos y mi aporte por un trabajador cubano,  se promueven  movilizaciones para recuperar siembras y hacia cosechas de todo tipo de productos agrícolas para la población.

Accionar ante los daños ocasionados por Melissa.

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) exhorta al movimiento sindical a atender con prioridad las fuerzas movilizadas de las provincias que se incorporarán a resarcir los daños causados por el huracán Melissa.

También son objetivos de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC apoyar a los centros  de salud previstos para la atención a los damnificados y la creación de brigadas culturales para que actúen a las zonas dañadas.

La CTC promoverá  entre  colectivos laborales estatales y de forma de gestión no estatal la disponibilidad de grupos electrógenos y plantas eléctricas que puedan ser puestas al servicio de la población.

Esta gestión tiene el objetivo de que los ciudadanos tengan la oportunidad cargar celulares, lámparas recargables en puntos vitales donde también se enlacen con emisoras locales y nacionales

(Tomado de Radio Reloj)

/mga/

En Las Tunas se cuantifican daños del huracán Melissa 

Más de veinte mil personas aún permanecian protegidas la mañana de este jueves en la provincia de Las Tunas a espera de que se decrete la fase recuperativa por el Consejo de Defensa Nacional y hayan mejorado las condiciones en sus lugares de residencia.

