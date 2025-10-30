A resarcir daños del huracán Melissa

La Habana, Cuba.- La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) llama al movimiento sindical a movilizar a los trabajadores de cada territorio afectado por el huracán Melissa a participar en las tareas para resarcir los daños causados al paso del meteoro.

En la exhortación, Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC señaló que es necesario motivar desde cada colectivo laboral donaciones y aportes monetarios que se puedan entregar como gesto solidario.

El dirigente llamó a apoyar en cada territorio afectado y bajo las indicaciones de cada Consejo de Defensa Civil, la recogida de escombros y de árboles caídos en los alrededores de centros laborales.

Con el lema: Mis brazos y mi aporte por un trabajador cubano, se promueven movilizaciones para recuperar siembras y hacia cosechas de todo tipo de productos agrícolas para la población.

Accionar ante los daños ocasionados por Melissa.

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) exhorta al movimiento sindical a atender con prioridad las fuerzas movilizadas de las provincias que se incorporarán a resarcir los daños causados por el huracán Melissa.

También son objetivos de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC apoyar a los centros de salud previstos para la atención a los damnificados y la creación de brigadas culturales para que actúen a las zonas dañadas.

La CTC promoverá entre colectivos laborales estatales y de forma de gestión no estatal la disponibilidad de grupos electrógenos y plantas eléctricas que puedan ser puestas al servicio de la población.

Esta gestión tiene el objetivo de que los ciudadanos tengan la oportunidad cargar celulares, lámparas recargables en puntos vitales donde también se enlacen con emisoras locales y nacionales