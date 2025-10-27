Embalses de Las Tunas pueden asimilar gran volumen de agua

Las Tunas.- Con 141 millones de metros cúbicos de agua, el 40 por ciento de su capacidad total llenado, los embalses de Las Tunas están en condiciones de recibir un gran volumen de lluvia que pudiera traer el organismo meteorológico Melissa.

Al afirmarlo a Tiempo21 Mirta García Rojas la delegada de Recursos Hidráulicos en la provincia, agregó que se mantiene una estrecha vigilancia sobre las más de 20 presas del territorio, a fin de cumplir en tiempo y forma todas las medidas que garanticen las operaciones de vertimientos y otras que fueran necesarias.

Informó que en la Juan Saez, la de mayor capacidad de la provincia y que está siempre en el centro de preocupación por lo que representa para el poblado de Chaparra, es muy estricto el control y se encuentra solo al 33 por ciento de llenado con alrededor de 37 millones de metros cúbicos.

García Rojas también explicó que en el territorio existen tres embalses Las Lajas, en Jobabo y Ojo de Agua y Ortiz, en Puerto Padre con problemas técnicos y por ello en estos momentos están abiertos como parte de la prevención hidrológica ante la amenaza del huracán Melissa.

Agregó que se cumplen medidas para sostener lo más vital posible el servicio de abasto de agua, la protección de electrombombas, paneles solares así como la infraestructura hidráulica y otros medios además de la limpieza de zanjas, canales y cañadas para evitar inundaciones y preciso que la provincia tiene suficiente cantidad de los tres productos químicos que se emplean para el tratamiento del agua.

/lrc/

