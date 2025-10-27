27 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Embalses de Las Tunas pueden asimilar gran volumen de agua

27 de Oct de 2025
 - Esnilda Romero Mañas
   119
Portada » Noticias » Las Tunas » Embalses de Las Tunas pueden asimilar gran volumen de agua

Las Tunas.- Con 141 millones de metros cúbicos de agua, el 40 por ciento de su capacidad total llenado, los embalses de Las Tunas están en condiciones de recibir un gran volumen de lluvia que pudiera traer el organismo meteorológico Melissa.

Al afirmarlo a Tiempo21 Mirta García Rojas la delegada de Recursos Hidráulicos en la provincia, agregó que se mantiene una estrecha vigilancia sobre las más de 20 presas del territorio, a fin de cumplir en tiempo y forma todas las medidas que garanticen las operaciones de vertimientos y otras que fueran necesarias.

Informó que en la Juan Saez, la de mayor capacidad de la provincia y que está siempre en el centro de preocupación por lo que representa para el poblado de Chaparra, es muy estricto el control y se encuentra solo al 33 por ciento de llenado con alrededor de 37 millones de metros cúbicos.

García Rojas también explicó que en el territorio existen tres embalses Las Lajas, en Jobabo y Ojo de Agua y Ortiz, en Puerto Padre con problemas técnicos y por ello en estos momentos están abiertos como parte de la prevención hidrológica ante la amenaza del huracán Melissa.

Agregó que se cumplen medidas para sostener lo más vital posible el servicio de abasto de agua, la protección de electrombombas, paneles solares así como la infraestructura hidráulica y otros medios además de la limpieza de zanjas, canales y cañadas para evitar inundaciones y preciso que la provincia tiene suficiente cantidad de los tres productos químicos que se emplean para el tratamiento del agua.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Embalses en Las Tunas - huracán Melissa

Últimas noticias

Decretan fase de alarma ciclónica para el oriente de Cuba

En las próximas 24 horas se prevé que continúe su movimiento al oeste y gire al norte y nordeste para transitar por los mares de Jamaica, aproximándose el martes al territorio nacional por el sur de la región oriental de Cuba, donde progresivamente se irá deteriorando las condiciones meteorológicas.

Listo personal de Enfermería en Las Tunas ante el huracán Melissa

El personal de Enfermería es fundamental para la protección de la población durante y después de los fenómenos climatológicos, así como en emergencias de Salud Pública; de ahí que los más de tres mil integrantes de este grupo en Las Tunas estén preparados ante la proximidad del huracán Melissa.

Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

No podemos hacer gastos innecesarios pero tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos que utilizar en función de salvar las vidas humanas», así reflexionó el Presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas durante la última reunión de trabajo de este órgano de dirección reunido en completa composición como establece la fase de alerta.

Más leido

Otras Noticias

Decretan fase de alarma ciclónica para el oriente de Cuba

Decretan fase de alarma ciclónica para el oriente de Cuba

En las próximas 24 horas se prevé que continúe su movimiento al oeste y gire al norte y nordeste para transitar por los mares de Jamaica, aproximándose el martes al territorio nacional por el sur de la región oriental de Cuba, donde progresivamente se irá deteriorando las condiciones meteorológicas.

Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

No podemos hacer gastos innecesarios pero tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos que utilizar en función de salvar las vidas humanas», así reflexionó el Presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas durante la última reunión de trabajo de este órgano de dirección reunido en completa composición como establece la fase de alerta.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *