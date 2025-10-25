26 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Frente a “Melissa”, los agropecuarios tuneros actúan

25 de Oct de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
   323
Las Tunas.- A medida que pasa el tiempo más se concretan las amenazas de la hasta ahora tormenta tropical Melissa, un fenómeno meteorológico que de una u otra manera perjudicará a la provincia de Las Tunas, ya sea con lluvias intensas, fuertes vientos u otras afectaciones.

El lento desplazamiento de ese organismo por áreas cercanas a Cuba da a los tuneros un mayor tiempo para adoptar cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida de las personas y los animales, las propiedades individuales y los recursos estatales.

Además del resguardo del ganado mayor y del diagnóstico de las plantaciones que se pueden cosechar, las empresas del sector agropecuario tienen misiones concretas para minimizar los posibles daños en los módulos pecuarios y unidades porcinas, especialmente en el cuidado en las áreas de maternidad.

Igual ocurre en las granjas avícolas, en las que se acondicionan las mantas protectoras de las granjas, se aseguran los techos de las naves, se podan los árboles cercanos y se asegura el drenaje para evitar posibles inundaciones y proteger tanto a las gallinas ponedoras como a los pollitos para el reemplazo.

También se previenen afectaciones a las máquinas de riego disponibles en los campos y en las casas de cultivos y organopónicos protegidos, a la vez que se alistan los especialistas para desmontar los molinos de viento, elementales para la ganadería vacuna.

Se presta atención a los puntos de enfriamiento de leche y en las diferentes unidades se garantiza alimento animal y agua para los próximos días, cuando empeore la situación climatológica por la tormenta tropical Melissa.

El sector agropecuario mantiene activo el puesto de mando, tanto para chequear las labores organizativas como para la toma de decisiones antes, durante y después del paso del fenómeno.

/mga/

Temas: agropecuarios tuneros - Tormenta Tropical Melissa

Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

No podemos hacer gastos innecesarios pero tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos que utilizar en función de salvar las vidas humanas», así reflexionó el Presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas durante la última reunión de trabajo de este órgano de dirección reunido en completa composición como establece la fase de alerta.

Embalse Las Mercedes en «Colombia» con capacidad para recibir lluvias

El presidente del Consejo de Defensa Municipal en Colombia, Yandry Otaño Guerra, y el vicepresidente, Elvis Espinosa García, constataron que el embalse Las Mercedes, mayor reservorio de agua del territorio, se encuentra al 40 por ciento de su capacidad, por lo que bien pudiera asimilar un gran volumen de agua tras el posible paso del huracán Melissa por la zona oriental de Cuba.

Profesionales de Las Tunas, solidarios hacia La Habana

El personal de Enfermería, que desempeña un papel importante en las instituciones sanitarias, se distingue hoy por muestras de solidaridad y humanismo en un grupo de profesionales de Las Tunas que se trasladaron a la capital del país, en apoyo a labores asistenciales.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil declara fase de alerta para el oriente de Cuba

En su nota informativa no 2 sobre la Tormenta Tropical Melissa, emitida al mediodía de este sábado, el Estado Mayor de la Defensa Civil estableció la fase de Alerta desde las 15:00 horas para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey y la Fase Informativa para las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

