Trasladados a sus destinos pasajeros del tren 16 Holguín-Habana descarrilado en Las Tunas

Las Tunas.- Sobre la una y media de la madrugada de este jueves comenzaron a ser trasladados hacia sus destinos los pasajeros del tren 16 Holguín-Habana que sufrió un descarrilamiento la noche anterior cerca del poblado de Bartle a la salida de la ciudad de Las Tunas.

Para esta operación se destinaron un grupo importante de ómnibus de todas las empresas transportistas de la provincia con ayuda de sus similares de Holguín, luego de un despliegue logístico dirigido por las máximas autoridades del territorio quienes permanecieron todo el tiempo en la estación ferroviaria a donde habían sido trasladados los pasajeros.

En el tiempo que permanecieron en la terminal tunera los pasajeros y la tripulación recibieron todo tipo de atención incluyendo la sanitaria y alimentación.

Un total de 577 pasajeros y 35 tripulantes viajaban en este tren a la hora de sufrir el descarrilamiento sin reportarse ningún lesionado no obstante la vía sí fue dañada impidiendo el tránsito hasta tanto no sea solucionada la avería.

