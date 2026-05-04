Concluida la primera ronda de la Copa Interbarrio de Fútbol en Majibacoa

Majibacoa, Las Tunas.- Con la celebración de la séptima jornada, quedó oficialmente cerrada la primera ronda clasificatoria de la Copa Interbarrio de Fútbol en Majibacoa, disputada bajo el sistema de todos contra todos a dos vueltas.

La séptima fecha estuvo cargada de emociones y definiciones claves. FC Las Parras desplegó autoridad con un contundente 4-0 sobre La Cruz FC, mientras que en el duelo de líderes FC Gastón se impuso por la mínima (1-0) frente a Calixto City, asegurando su lugar en la cima. Por su parte, FC Omaja protagonizó un partido vibrante al vencer 3-2 a FC Los Puros, y la sorpresa de la jornada la dio FC Bandoleros, que superó 2-1 a FC Wawawa, alterando el pulso de la tabla y manteniendo viva la disputa por los puestos de clasificación.

Tras estos resultados, la tabla de posiciones muestra un panorama competitivo: FC Gastón y Calixto City comparten la cima con 16 puntos, seguidos de cerca por FC Wawawa (13). El cuarto lugar lo ocupa FC Las Parras con 10 unidades, igualado con FC Omaja, pero con mejor diferencia de goles.

La clasificación refleja la intensidad del torneo: los cuatro primeros avanzarán a semifinales, por lo que cada punto ganado en esta primera ronda ha sido decisivo. La segunda vuelta promete aún más emoción, con equipos que buscarán consolidar su liderazgo o remontar posiciones para entrar en la fase decisiva.

Más allá de los números, la Copa Interbarrio reafirma su papel como espacio de integración comunitaria y pasión deportiva en Majibacoa.

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