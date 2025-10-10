Recuerdan en Las Tunas aniversario del inicio de las guerras de independencia

Las Tunas.- El 157 aniversario del inicio de las guerras de independencia del pueblo cubano contra el colonialismo español fue recordado en Las Tunas con un acto político cultural en el parque Maceo de la capital provincial.

Presidido por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y del municipio cabecera se rindió homenaje a los padres fundadores de la nación y se destacó una vez la importancia histórica de lo que se conoce como Grito de Baire.

Con la colocación de ofrenda floral a Antonio Maceo, una de las figuras más sobresalientes de nuestras gestas emancipadoras, entre oratoria, poesía y canto se destacó además la impronta de los tuneros en la organización y posterior suma al grito de independencia del 10 de octubre de 1868.

Tres de las cuatro reuniones preparatorias para definir el inicio de las hostilidades contra la metrópolis tuvieron lugar en la actual provincia de Las Tunas y en una de ellas al no existir consenso sobre el momento del alzamiento su principal organizador en esta zona Vicente García González ratificó que si los demás no lo hacían los tuneros lo harían el día 13 de octubre.

Y así sucedió, después del alzamiento de la Demajagua protagonizado por Carlos Manuel de Céspedes quien tras una denuncia se vio obligado a adelantar los acontecimientos, los tuneros se irían a la manigua redentora acontecimiento llevado a cabo en el potrero el Hormiguero muy cerca de la naciente ciudad que luego se convertirla en un importante bastión militar para las fuerzas españolas.

Vicente García por su bravura muy pronto alcanzaría los grados de mayor general del Ejército Libertador y se convertiría en el último de los presidentes de la República en Armas durante la también conocida Guerra de los Diez Años.

/lrc/

