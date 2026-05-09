Desfile militar en Moscú conmemora 81 aniversario del Día de la Victoria (+Fotos y Video)

Desfile militar en Moscú conmemora 81 aniversario del Día de la Victoria (+Fotos y Video)

Rusia celebró en la Plaza Roja de Moscú el desfile militar por el 81 aniversario del Día de la Victoria, encabezado por el presidente Vladímir Putin y con participación de invitados extranjeros.

La ceremonia comenzó con la exhibición de la Bandera de la Victoria y la bandera nacional de Rusia.

El presidente Vladímir Putin pronunció un discurso en el que felicitó a los ciudadanos rusos por la festividad.

Durante su intervención, calificó el inicio de la Gran Guerra Patria como una de las fechas más tristes de la historia de Rusia.

Putin subrayó que fue el pueblo de la URSS quien salvó al mundo del nazismo.

El mandatario indicó que los participantes de la operación militar especial enfrentan una fuerza agresiva con armamento y apoyo del bloque de la OTAN.

En la marcha participaron unidades de diversas ramas de las Fuerzas Armadas de Rusia, academias militares y combatientes de la operación militar especial en Ucrania.

Tras el desfile terrestre, aviones surcaron el cielo de Moscú en homenaje a la victoria.

Al concluir, Putin y líderes extranjeros depositaron coronas de flores en la Tumba del Soldado Desconocido y guardaron un minuto de silencio por los caídos.

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