Tiempo21 de Radio Victoria

Salud

Día Mundial de la Salud Mental, por una vida equilibrada у consciente

Por: Melanie Téllez Agüero

Cada 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha establecida por la Federación Mundial para la Salud Mental y respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el propósito es recordarnos que cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo.

La salud mental afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. El cuidado de la misma implica adoptar hábitos y prácticas que promuevan el equilibrio emocional y el bienestar general.

Diversos factores pueden incidir negativamente en ella, entre los más comunes se encuentran el estrés crónico, la sobrecarga laboral, el aislamiento social, las experiencias traumáticas y la inseguridad económica, también influyen el entorno familiar conflictivo, el consumo de sustancias psicoactivas y la exposición constante a situaciones de violencia o discriminación.

Mantener una buena salud mental no significa estar feliz todo el tiempo, sino ser capases de manejar las emociones, adaptarse a los cambios y recuperarse después de haber vivido situaciones difíciles.
Es importante aprender a manejar el estrés, establecer límites saludables y acudir a profesionales,si se presentan síntomas de ansiedad, depresión u otros tipos de trastornos.

En medio del ritmo acelerado de la vida, es importante reconocer lo que sentimos, hablarlo y buscar apoyo cuando lo necesitamos. No se trata solo de enfrentar los momentos difíciles, sino de aprender a acompañarnos, a escucharnos y a construir espacios donde el bienestar emocional sea parte de lo cotidiano. Porque cuidar la mente es cuidar la vida, y hacerlo juntos marca la diferencia.

