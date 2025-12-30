No solo es corregir, es avanzar

Por: Alberni Poulot Cumbá

La máxima dirección del Partido, el Estado y Gobierno del país ha convocado a realizar un análisis y debate del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Entre el 15 de noviembre y el 30 de diciembre de 2025 se llevará a cabo este importante proceso.

Se busca que el Pueblo, sobre todo su estrato trabajador, sea, no solo sujeto receptor de una herramienta de trabajo diseñada desde las altas esferas de decisión del país, sino que como se refrenda en el artículo 20 de la Constitución de la República “los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía”, ello bajo el principio de que las principales decisiones estratégicas que deciden e impactan en la vida del país tienen que ser sometidas a la discusión, análisis, consideración, y la que lo demande, a su soberana decisión.

Para contribuir a una mejor comprensión de las interioridades del proceso y el Programa de Gobierno nos acercamos a algunas interrogantes que con frecuencia se exponen en el amplio tapete de opiniones y consideraciones populares, tanto en el ámbito físico como en el ecosistema sociodigital.

¿Qué es el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía?

Bajo los principios de que la Revolución es sentido del momento histórico y que se debe cambiar lo que deba ser cambiado, este Programa constituye la nueva estrategia del país para avanzar en la recuperación gradual de la economía y superar la compleja situación que enfrentamos.

El objetivo es, la materialización de la visión de la nación: soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.

Es dinámico, se enriquece constantemente y se ajusta a las particularidades de cada nivel que lo implementa con acciones concretas, que permitan avanzar en el orden económico y social.

No sustituye al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país (PNDES), sino que a través del Programa de Gobierno se van implementando sus acciones, así también las del Presupuesto del Estado, por lo que se erige como un mecanismo táctico para la gestión de crisis. Define el qué, cómo y cuándo hacer. Es de naturaleza correctiva y dinamizadora.

Responde a distorsiones críticas, desequilibrios macroeconómicos urgentes o impactos externos severos que amenazan la estabilidad y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PNDES.

Es transitorio. Una vez cumplidos sus objetivos, sus medidas deben ser absorbidas por el sistema de planificación.

¿Cómo será el proceso de análisis y discusión del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía?

Será un proceso de análisis, reflexión, debate y compromiso con su implementación a cada nivel. En este sentido, reflexionar, evaluar y proponer con rigurosidad y creatividad las soluciones de los problemas en cada lugar es un propósito importante. Su materialización constituirá una muestra de respaldo al Programa, una reafirmación de unidad, de la elevada moral, ejemplaridad y combatividad en las filas revolucionarias.

Es vital asegurar el compromiso y respaldo de los colectivos de trabajadores con el cumplimiento de los indicadores y metas, así como la implementación de las acciones que tributan al Programa de Gobierno.

Se busca lograr la comprensión integral del Programa de Gobierno y las conexiones existentes entre los objetivos generales, específicos y las acciones.

También es propósito definir en cada escenario el papel dentro del Programa de Gobierno, identificando en cada caso, de manera concreta, la contribución, individual y colectiva, al alcance de las metas propuestas.

Los debates no deben centrase, aunque son limitaciones objetivas ya conocidas, en la no disponibilidad de combustible, electricidad y divisas, sino en que más se puede hacer en medio de esas difíciles circunstancias. Será una oportunidad para el debate con los colectivos laborales de las metas del Plan de la Economía y el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2026, y su impacto en el Programa. La formulación de propuestas fortalecerá el diseño del Programa para el 2026.

¿Cómo está estructurado el Programa?

El Programa de Gobierno está conformado por 10 objetivos generales, 106 objetivos específicos, 342 acciones y 264 indicadores y metas, todos estrechamente interrelacionados

¿Cuáles son los aspectos más controversiales alrededor del Programa…?

Los más controversiales son el difícil contexto en que se desarrollará el despliegue del Programa de Gobierno, mediatizado por la fuerte y cruda influencia de la política agresiva y reforzada del bloqueo económico y de la guerra subversiva, psicológica y de cuarta generación que le acompaña; nuestras insuficiencias y errores en el enfrentamiento a esas criminales políticas; todo ello genera incertidumbre en el éxito del Programa de Gobierno, hace cuestionar nuestras propias fuerzas para vencer y genera apatía, indiferencia y desmotivación en no pocas personas.

Lo mismo sucede con los inversionistas extranjeros, que espantados, amenazados, extorsionados y no pocos sancionados por las operaciones de persecución y acosos imperialista, se limitan o se alejan en sus propósitos de invertir directamente en la Economía del país, sin dejar de reconocer fallas sensibles e inconcebibles en nuestros mecanismos de negociación y estímulo a la inversión extranjera directa. Varios importantes acuerdos comerciales del año pasado se vieron frustrados o no materializados por excesivo burocratismo, mediocridad e irresponsabilidad de funcionarios de la rama del comercio exterior y la inversión extranjera.

También son polémicos los temas relacionados con la dolarización parcial de la economía, el mercado cambiario, las estrategias para aumentar las producciones de alimentos, los altos precios y el bajo o limitado poder adquisitivo de la mayoría de la población, la escasez de efectivo en cajeros y bancos, la percepción del fracaso de la política de bancarización, los cuestionamientos a los mecanismos de control y seguimiento a las medidas que se adoptan contra la corrupción, el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, generando una percepción social de impunidad ante determinados hechos, sobre todo de robo, hurto, sacrificio de ganado menor y mayor, malversación, soborno y poco respaldo a la población en sus derechos como consumidores, sobre todo con algunos actores económicos privados.

Pero, sin lugar a dudas, el aspecto de mayor impacto y que genera amplio debate y fuerte polémica, lo es la crisis electroenergética, visualizada en los molestos apagones y que hace cuestionar, no el reconocido esfuerzo, hasta el nivel de proeza laboral de los heroicos trabajadores eléctricos, sino en las constantes fallas en las predicciones estratégicas de recuperación del sistema electroenergético y un manejo comunicacional inefectivo de los argumentos de directivos a todos los niveles (nacional, territorial y local) que ya genera desconfianza en la población, que lejos de ganar en seguridad se siente desesperanzado e incrédulo ante las explicaciones y justificaciones ocasionales que se le brinda.

¿Cuáles son las acciones concretas que propone el Programa de Gobierno?

El Programa de Gobierno consta de 342 acciones y 264 indicadores y metas. Por ejemplo, en el Objetivo General 1: Avanzar en la implementación del Programa de Estabilización Macroeconómica sobresalen:

Avanzar en el cumplimiento del principio de subsidiar personas que lo requieran, cuando corresponda, y no productos, así como en la eliminación gradual de gratuidades indebidas y subsidios:

Actualización del Costo de la Canasta Familiar Normada y propuesta para la implementación gradual del subsidio a personas.

1.13. Implementar la transformación del mercado cambiario:

a. Presentar las transformaciones del mercado cambiario que cumpla con los objetivos y premisas aprobados. Emitir las regulaciones correspondientes.

b. Implementar las transformaciones del mercado cambiario.

Esta última acción expuesta se viene materializando mediante el Decreto-Ley No. 113 sobre las Transacciones en Divisas en la Economía Nacional, las Resoluciones No. 140 y No. 125, de los ministros de Economía y Planificación y del Banco Central de Cuba, respectivamente, para, en el primer caso, aprobar las bases generales para el sistema de gestión, control y asignación de las divisas de la economía nacional y en el segundo para aprobar las normas para la operatoria de cuentas bancarias denominadas en divisas. Ello sirvió de base para que el pasado 18 de diciembre se aprobara la Resolución No. 127 de la Ministra Presidente del Banco Central de Cuba que establece las bases generales para la implementación de la política cambiaria en cuanto a la estructuración de los mecanismos cambiarios, el régimen cambiario aplicable y las normas para la aplicación de las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por cuenta y orden de personas naturales y jurídicas, residentes o no, en el territorio nacional.

¿Qué propone este programa con relación a la transformación de la Empresa Estatal Socialista?

Propone la transformación en las estructuras y esquemas de incentivos de la empresa estatal socialista, y su interconexión con todos los actores económicos, sustentado en el perfeccionamiento de la institucionalidad; el acceso a mecanismos financieros; mayor participación en la producción nacional y su vinculación al desarrollo territorial y las estrategias municipales. Se busca, que de una vez y por todas, se convierta en el principal actor del impulso del desarrollo productivo del país y no se deprima más; que demuestre que no es la iniciativa privada ni el esquema neoliberal el que resolverá la imperiosa necesidad de desatar las fuerzas productivas del sector y la generación sostenida e incrementada de bienes y servicios de calidad y con capacidad de satisfacer la demanda del mercado nacional e internacional.

También que los actores económicos no estatales, en su papel complementario, tributen a la eficiencia integral de la economía, ayuden a generar empleos, desplieguen iniciativas, contribuyan a incrementar los ingresos al Presupuesto del Estado y tributen al bienestar y prosperidad de la población en función de los objetivos del desarrollo del país.

Este Objetivo para materializar esos propósitos cuenta con 7 objetivos específicos, 25 acciones y 16 indicadores y metas.

¿Qué aspectos concibe en cuanto al perfeccionamiento y la actualización de los mecanismos de contratación y acopio de los productos agropecuarios?

Concibe perfeccionar y desarrollar el proceso de contratación con las diferentes formas productivas, incrementar el acopio de productos agropecuarios, mantener el seguimiento y control del proceso de contratación, asegurar la contratación de productos agropecuarios considerados en los principales balances de alimentos, a partir de la contratación de las bases productivas, empresas y acopio. Es esencial desarrollar el proceso de contratación con las formas productivas para el 2026, controlar todas las producciones sujetas de contrato, cumplir con los destinos de la contratación e iniciar el proceso de contratación del próximo año.

¿Cómo se puede lograr que los territorios tengan la capacidad de gestionar de forma efectiva su desarrollo?

Este nuevo sistema de gestión de gobierno a nivel territorial y local le hace falta, a los que tienen que implementarlo, lo que define el Comandante en Jefe Fidel en el concepto Revolución: audacia, inteligencia y realismo. Con honestidad, eso ha faltado bastante, para entonces desarrollar el proceso de actualización de las Estrategias de Desarrollo tanto a nivel provincial como municipal, el objetivo específico esencial.

Hará falta, a nivel de trabajadores, no solo de directivos y funcionarios, evaluar las transformaciones necesarias a realizar al funcionamiento de los Proyectos de Desarrollo Local y la gestión estratégica del desarrollo territorial, en función de las experiencias prácticas y las disposiciones jurídicas de los nuevos actores económicos. En ese sentido ha estado presente el lastre del burocratismo y la incapacidad creativa para consolidar el proceso de descentralización territorial de competencias hacia los municipios. Así mismo, darle mayor operatividad y originalidad al perfeccionamiento de las estructuras y plantillas de los órganos municipales y provinciales del Poder Popular.

Se tiene que trabajar en el fortalecimiento de los presupuestos locales, así como en las necesarias adecuaciones para la utilización de los recursos financieros de la Contribución Territorial para el desarrollo local.

Existe bastante desconocimiento en las estructuras de base (municipio y provincia) para llevar a cabo un desarrollo territorial sostenible vinculado con la ciencia y la innovación, así como demasiada lentitud para introducir resultados de alto impacto de los estudios e investigaciones realizadas por el CEDEL (Centro de Estudio de Desarrollo Local), CE – GESTA (Centro de Estudio de Gestión Empresarial, Superación Técnica y Administrativa) y CIGEDEL (Centro de Innovación y Gestión de Desarrollo Local).

Aunque se coordina con el Ministerio de Educación Superior, en el caso de Las Tunas con la Universidad, para la creación de los Grupos de Trabajos Multidisciplinarios a nivel provincial para la certificación de las Estrategias de Desarrollo Provincial (EDP) y Estrategias de Desarrollo Municipal (EDM), las mismas adolecen de operatividad, objetividad, flexibilidad y efectividad. Hasta el momento muy pocos proyectos (por debajo del 10% de los aprobados) pueden identificarse dentro de los que generan resultados de alto impacto en la sociedad tunera.

Superando estas insuficiencias entonces se podrá visualizar una efectiva gestión de desarrollo territorial y local.

¿Se puede hablar de avances en el tema de las políticas sociales o existe un retroceso en este sentido?

Para responder objetiva y responsablemente esa interrogante no podemos sustraernos del contexto en que se ejecutan esas políticas, esencias de las conquistas del socialismo cubano. En su intervención en la pasada sesión de la Asamblea Nacional, el presidente cubano dijo: “Vivimos un momento extremadamente complejo para la economía y la vida cotidiana del pueblo… No se trata de una crisis más: es la acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios, exacerbados por un cerco externo extremadamente agresivo, en un contexto incierto y peligroso para los objetivos de proteger la paz, promover la cooperación y avanzar en la justicia social, entre otros asuntos vitales…” (fin de la cita).

Ciertamente ha existido avances en políticas como el Programa para el Adelanto de las Mujeres y de la Estrategia Integral para la prevención de la violencia de género, en la lucha contra la discriminación por color de la piel y prejuicios asociados, en que no retroceda el Programa Materno Infantil, en los programas de vacunación contra 13 enfermedades en niños y recientemente la vacunación masiva en niñas de 9 años contra el virus del Papiloma Humano; se han consolidado todas las políticas de inclusión social a personas con algún tipo de condición de discapacidad; siguen siendo, contra viento y marea, universal, gratuito y de calidad el acceso a la educación (desde primera infancia hasta posgrados de diplomados, maestrías y doctorados) y la salud pública; se mantiene, aunque bien deprimida y duramente golpeada la política de Canasta Familiar Normada, una política de más de 60 años que asegura que la totalidad de la población acceda de manera igualitaria a productos alimenticios y de aseo, de primera necesidad, a precios bien subsidiados; igualmente subsidiados están los derechos a la electricidad, al agua potable, al transporte estatal y totalmente gratuitos los servicios de alcantarillado, de saneamiento, de recursos hidráulicos, funerarios, comunicacionales y de información, la tranquilidad ciudadana, el orden interior, la defensa del país, etc.

Pero también, entre el efecto tenaza del criminal bloqueo y nuestras deficiencias, es visible un retroceso en esas mismas políticas y otras como la recogida de desechos sólidos, la higienización de calles y comunidades, la proliferación de vertederos de basura, los salideros de agua potable y albañales, el incremento de los vectores, entre ellos el mosquito por el mal manejo de las acciones para su combate y efectiva eliminación de sus criaderos; la atención a personas, hogares, familias y comunidades vulnerables. Ha retrocedido el programa del médico y enfermera de la familia y su proyección comunitaria; la masividad deportiva no vive su mejor momento; todos tenemos que trabajar con mayor integralidad y sistematicidad en la disminución de la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo para su formación integral, con independencia de las comisiones de trabajo creadas al respecto.

Aunque se hacen esfuerzos colosales, pero también con evidencias de colosales distorsiones, entre ellas el burocratismo, la indolencia, insensibilidad y delitos de corrupción, malversación, cohecho y desvío de recursos; es es el Programa de la Vivienda el que se encuentra en condición de estancamiento, pues están prácticamente detenidas las acciones de construcción, mantenimiento y reparación de viviendas; así como la industria de materiales de la construcción. También está estancada la implementación del Programa para la Revalorización de la Ruralidad, en otro tiempo vivió su esplendor con el Plan Turquino.

¿Qué acciones propone este Programa referido al sistema electroenergético nacional (SEN)?

El Programa de Gobierno se propone 6 Objetivos Específicos, 15 acciones estratégicas y 6 indicadores y metas. Sobresale recuperar la capacidad de generación (850 MW de disponibilidad en la generación distribuida y generación en las termoeléctricas que consumen combustible nacional, alcanzando una disponibilidad promedio de 1400 MW). Captar financiamientos y los recursos necesarios que garanticen la materialización del programa de Gobierno para la recuperación del SEN; impulsar la transición, eficiencia energética y uso racional de la energía desde los programas locales y sectoriales, priorizando las viviendas aisladas, los servicios básicos a la población y los sectores más estratégicos; cuantificar la demanda de electricidad por sectores estatal, privado y población, así como identificar los hábitos de consumo de los hogares para la introducción de tecnologías eficientes; asegurar los combustibles; incrementar la motivación de los trabajadores implicados en el proceso de recuperación y sostenibilidad del SEN, a través de la atención moral y material, tanto individual como colectiva.

¿Cuál es la ruta para impulsar la ciencia, la innovación, la comunicación social, así como la transformación digital en la gestión de gobierno?

La ruta incluye continuar reordenando las entidades de ciencia e innovación, con énfasis en las vinculadas a la producción y los servicios, para una mejor utilización del conocimiento científico y tecnológico. El desarrollo de los programas y proyectos, así como el adecuado funcionamiento de los Consejos Técnicos Asesores en las entidades estatales, gubernamentales, del sistema empresarial y órganos locales del Poder Popular tributarán a la adopción de decisiones con un enfoque de ciencia.

La implementación de la política de transformación digital y la agenda digital, marcan el camino para el desarrollo y uso de las tecnologías en el país, ofrecen nuevas oportunidades y beneficios a nuestra sociedad. La estrategia de desarrollo de la Inteligencia Artificial en el país busca incorporarla de manera responsable y gradual en procesos cotidianos, priorizando la economía y el bienestar social.

Sin embargo, habrá que tener muy de cerca experiencias y resultados internacionales en estos ámbitos que nos permitan llegar tarde a “la fiesta”, pero llegar y estar en “la fiesta”.

Por ejemplo crear Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OTC) en universidades y centros de investigación, encargadas de licencias, patentes y creación de spin-offs (empresas filiales, sucursales, etc.) de base tecnológica.

También la creación de plataformas digitales de innovación que centralicen información sobre patentes, prototipos, proyectos de I+D y oportunidades de colaboración entre entidades estatales y privadas (de Cuba o extranjeras).

Para la Transformación Digital de la Gestión Gubernamental se pueden digitalizar los procesos administrativos al integrar sistemas de gestión basados en datos y plataformas colaborativas. Está también el Gobierno basado en evidencia, usando datos científicos y analíticos para la toma de decisiones y evaluación del desempeño de políticas públicas.

¿Cuáles serían las principales fortalezas que distinguen a este Programa?

El enfoque integral y estratégico, la promoción de la participación colectiva, la transparencia en la socialización de sus contenidos, análisis y debates, su concepción basada en innovación, ciencia y transformación digital; la flexibilidad y adaptabilidad de su contenido, objetivos y aplicación.

El programa no es rígido; se enriquece constantemente con nuevos aportes técnicos, territoriales y ciudadanos, adaptándose a cambios internos y externos.

Prioriza la simplificación de trámites, eliminación de burocracia y busca un cambio de mentalidad en instituciones y actores económicos, fomenta la capacidad productiva y el ordenamiento financiero, promueve planes de continuidad de estudios y formación de la fuerza de trabajo calificada, alineados con las necesidades de los sectores estratégicos; incluye medidas para proteger a personas, hogares, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad y la toma de decisiones más efectivas para prevenir delitos, corrupción, indisciplinas sociales, ilegalidades y mejorar la gestión territorial.

Conclusión

La principal fortaleza del Programa de Gobierno radica en su visión integral, participativa y adaptable, respaldada por herramientas de innovación tecnológica, planificación estratégica y control riguroso, con un enfoque en eldesarrollo económico sostenible, la protección social y la modernización instiucional. Su estructura permite un monitoreo detallado y ajustes dinámicos, garantizando que las distorsiones económicas puedan ser atendidas de manera coherente y efectiva.