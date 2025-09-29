Luis Pérez por explotar virtudes con los Leñadores

Las Tunas.- Con un núcleo de experiencia, dueño de las mayores responsabilidades, los Leñadores han renovado sus filas durante los últimos años en medio de un proyecto exitoso que extendió el palmarés a tres coronas en Series Nacionales, dos de ellas de manera consecutiva, y las incorporaciones de Maykel Yordan Molina, Henry Quintero y Luis Pérez Hemmings, además del talento de algunos juveniles, constituye la apuesta en la actual temporada.

La subserie ante los Tigres de Ciego de Ávila, maltrecha por problemas logísticos y las condiciones climatológicas en la región oriental, dejó ver esa mezcla de veteranía y nuevos bríos que sirven de empuje para los tuneros con dos marcas a ponderar: los 300 dobles de Yordanis Alarcón en una trayectoria de 24 campañas y el primer cuadrangular de Luis Pérez en clásicos domésticos.

En el segundo duelo, con las bases llenas, Pérez Hemmings llevó la pelota más allá de las cercas para darle la vuelta a la pizarra en una jornada de poco bateo y muchas emociones, dada la división de honores con idéntica pizarra (4×3).

Disfruté bastante del momento porque veníamos abajo por tres carreras, por lo que me preparé para dar una buena conexión y aportar al equipo, gracias a Dios salió el primer jonrón, declaró el natural del sureño municipio de Amancio.

La competencia interna, en conjunto con la ambición ganadora y la unidad dentro del grupo dotan a los verdirrojos de un plus en un certamen en el que necesitan del aporte de los 40 integrantes de la nómina.

Se me ha hecho difícil buscar ese espacio dentro de la alineación titular, pues es una selección que batea mucho y en cada posición hay figuras establecidas, por eso me enfoco en cada vez que salga a jugar hacerlo de la mejor manera posible para ayudar en lo colectivo y poco a poco ganarme un puesto regular, admitió Pérez Hemmings en exclusiva para la Agencia Cubana de Noticias.

El jugador de cuadro, si bien acumuló salidas al diamante durante la edición 60 del principal evento beisbolero y también en la III Liga Élite, disfruta de su retorno al pasatiempo nacional, luego de probar fortuna en academias de República Dominica, ahora con más herramientas para imponerse en dicho nivel.

Fue un proceso complicado, ya que uno sale del país con una idea, pero cuando choca con la realidad es difícil de asumir, lo que me queda es seguir hacia adelante en mi carrera, acá en mi provincia, refirió el muchacho de 23 años y 1,87 metros de estatura.

Con similar fuerza a la del swing, Pérez Hemmings admitió que “la primera meta es concluir la temporada siendo titular, entreno con ese propósito, y para el futuro desde lo colectivo aspiramos a ir por el campeonato otra vez, mientras que en lo personal me gustaría integrar algún equipo Cuba”.