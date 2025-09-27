27 de Sep de 2025

Embalses de Las Tunas en condiciones de asimilar abundantes lluvias 

27 de Sep de 2025
Las Tunas.-  Los embalses de Las Tunas están en condiciones de asimilar un gran volumen de lluvia, pues debido a la severa y prolongada sequía solo acumulan alrededor del 30 por ciento de los más de 350 millones de metros cúbicos que pueden almacenar.

Mirtha Odalis García Rojas, la delegada de Recursos Hidráulicos en la provincia, refirió que todos están en perfecto estado técnico y solo tres presas, que no son de entrega agua a la población, tienen alguna falla técnica, pero al estar prácticamente secas pueden recolectar sin ofrecer peligro alguno.

Dijo que ante el pronóstico de abundantes precipitaciones para las próximas horas en el oriente del país, los integrantes del subgrupo del agua detallan todo lo relacionado con las comunicaciones, los observadores de las lluvias y las garantías para el servicio a las áreas residenciales, las industrias y demás instalaciones socioeconómicas, entre otras medidas.

La Empresa de Aprovechamiento verifica todo el proceso de modelación de los embalses para asegurar si llegara a ser necesario en alguno, que comience a verter oportunamente.

La puntualización de esos y otros aspectos forman parte de la preparación para proceder ante situaciones de desastres como los huracanes que pudieran azotar el territorio durante la temporada enmarcada entre el primero de junio y el 30 de noviembre.

García Rojas también precisó que la provincia cuenta con cantidades suficientes de productos químicos para el tratamiento del agua como hipoclorito de sodio, sulfato de alúmina y cloro gas.

Sancionan a ciudadano tunero por delito relacionado con las drogas

Quince años de privación de libertad es la sanción impuesta por la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas a un ciudadano residente en el municipio de Amancio, acusado de tráfico de drogas, específicamente Cannabis indica, conocida como marihuana.

Sistemas ganaderos mejorados, oportunidad para la ganadería

Mejorar los sistemas ganaderos es la única opción posible para los hombres y las mujeres que se dedican a la actividad en la provincia de Las Tunas, donde cada año la falta de precipitaciones hace estragos, tanto en la alimentación como en la disponibilidad de agua para los animales.

Inicia Jornada por la cultura tunera

Con una ofrenda floral depositada ante el monumento erigido en honor a Vicente García González, en el parque que lleva su nombre, ha dado inicio en esta ciudad la Jornada por la Cultura Tunera.

Inaugura TecSoluciones Cibercafé en Las Tunas 

En una ceremonia que reunió a autoridades municipales, representantes de la dirección de Taxi-Cuba y el colectivo de TecSolcuciones, clientes e invitados, se inauguró esta mañana un nuevo Cibercafé en el patio de la Agencia Taxi-Cuba, ubicado en la calle Adolfo Villamar esquina a Ángel Guardia, sede de la firma TecSolcuciones.

