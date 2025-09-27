Chequean en Las Tunas medidas ante la actual situación meteorológica

Las Tunas.- A no descuidarse, pese a que la situación meteorológica para la provincia mejora, llamó el Primer Secretario del Partido Osbel Lorenzo Rodríguez al presidir la reunión que chequeó la situación tras declarar el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil la alerta temprana para el oriente de país.

Durante esta jornada las acciones se han centrado en la recogida de desechos sólidos y el saneamiento en lugares proclives a inundaciones junto a la puntualización de las medidas establecidas y diseñadas en los planes ante situaciones extremas.

Expertos del Centro Meteorológico Provincial, en el territorio informaron que no se registran precipitaciones significativas, aunque los datos aún estaban fluyendo desde las estaciones meteorológicas y pluviómetros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Lorenzo Rodríguez indicó continuar monitoreando este asunto y mantenerse alertas ante un posible incremento de las lluvias tal cual orientó en su momento el Estado Mayor de la Defensa de la Defensa Civil.

/lrc/

