26 de Sep de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Especiales

Por respeto a la vida

26 de Sep de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
Hiroshima, a 76 años del crimen la humanidad no olvida
Portada » Noticias » Especiales » Por respeto a la vida

Por: Gabriela Peña Garcés

El Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares se celebra cada 26 de septiembre desde el año 2014, en busca de concientizar a los organismos internacionales, gobiernos y asociaciones no gubernamentales sobre la amenaza que representa la proliferación de estos dispositivos.

Desde el desastre provocado por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki en 1945, el mundo comprendió que era necesario regular la tenencia de esta tecnología, aunque en la actualidad aún existen contabilizados más de 12 mil de estos efectivos.

Como herramienta de control y con una membresía casi universal, el Tratado de No Proliferación Nuclear entró en vigor en 1970 basado en tres pilares fundamentales: la no-proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía nuclear.

Y es que el problema con este tema no es la tecnología, sino el uso que se le da. La energía nuclear ha sido protagonista de grandes avances de la sociedad y pensar un mundo sin ella es casi imposible; lo que no puede ocurrir es emplear esta excusa para usar la energía en la creación de armas de destrucción masiva.

Ahora, como nunca antes, la humanidad vive el borde de una crisis nuclear. Países poderosos como Israel y Estados Unidos, tienen en su poder estas armas, y libran e incitan guerras que acrecientan tensiones, y en las que la posibilidad de detonar estos dispositivos es palpable, obviando totalmente lo que implicaría esto para la humanidad.

La 80 Asamblea General de las Naciones Unidas y la Semana Atómica Mundial en Moscú, son espacios fundamentales para continuar creando conciencia y exigir la eliminación total de estos artefactos como forma suprema del respeto a la vida y preservación de la humanidad.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki - Eliminación de armas nucleares

Últimas noticias

Sistemas ganaderos mejorados, oportunidad para la ganadería

Mejorar los sistemas ganaderos es la única opción posible para los hombres y las mujeres que se dedican a la actividad en la provincia de Las Tunas, donde cada año la falta de precipitaciones hace estragos, tanto en la alimentación como en la disponibilidad de agua para los animales.

Inicia Jornada por la cultura tunera

Con una ofrenda floral depositada ante el monumento erigido en honor a Vicente García González, en el parque que lleva su nombre, ha dado inicio en esta ciudad la Jornada por la Cultura Tunera.

Inaugura TecSoluciones Cibercafé en Las Tunas 

En una ceremonia que reunió a autoridades municipales, representantes de la dirección de Taxi-Cuba y el colectivo de TecSolcuciones, clientes e invitados, se inauguró esta mañana un nuevo Cibercafé en el patio de la Agencia Taxi-Cuba, ubicado en la calle Adolfo Villamar esquina a Ángel Guardia, sede de la firma TecSolcuciones.

Más leido

Otras Noticias

Se aproxima septiembre, locomotora de sueños

Se aproxima septiembre, locomotora de sueños

Agosto casi se despide, dejando atrás suspiros, experiencias. El oasis que deviene el verano cierra temporalmente sus puertas para dar paso al período lectivo, al tropelaje de las clases y todo lo que ello conlleva.

La mesa compartida, refugio de la familia

La mesa compartida, refugio de la familia

El reloj marca las ocho de la noche cuando el aroma a cilantro y comino invade la casa. En la cocina, Lucía —madre, abogada y chef por obligación— remueve una olla de frijoles mientras su hija menor, Sofía, de siete años, dibuja corazones en el vapor del espejo. Afuera, el ruido de la ciudad ruge, pero aquí, entre los golpes de cuchara contra el metal y las risas por un chiste repetido, el tiempo parece detenerse.

El Día de la familia que escogimos

El Día de la familia que escogimos

Los cubanos somos excelentes amigos. A lo largo de la historia hemos demostrado nuestra capacidad para ser excelentes amigos en momentos difíciles. Allá donde una nación sufra las consecuencias de fenómenos meteorológicos, epidemias, conflictos que pongan en riesgo la integridad de la población… sabemos ofrecer una mano y compartir lo poco que tenemos.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *