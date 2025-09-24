24 de Sep de 2025

Asume tunera Claudia Tarin nuevo reto competitivo en Rumanía

24 de Sep de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- La voleibolista tunera, Claudia Tarin Alarcón viaja hoy rumbo a Rumanía para jugar en esta nueva temporada con el club CSM Lugoj.

La muchacha deja atrás Hungría donde se desempeñó durante varios años en el UTE volley.

Ahora en el CSM Lugoj buscará desarrollar su talendo desde una destacada institución deportiva de Rumanía, conocida por su compromiso con la excelencia y el desarrollo del talento en el voleibol.

Con sede en la ciudad de Lugoj, este equipo ha demostrado ser una fuerza competitiva en la liga nacional, destacándose por su juego estratégico, disciplina y espíritu de equipo.

En el CSM Lugoj – Femenino (fundado en 1991) continúa consolidándose como uno de los equipos más respetados y admirados en el voleibol rumano.

Tarin asume un nuevo reto competitivo que la lleva hasta Rumanía para seguir creciendo como voleibolista profesional.

