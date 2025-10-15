Los Leñadores doblegan a las Avispas

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas se llevaron el primer duelo ante las Avispas 13×7, con una ofensiva productiva y par de racimos de cinco carreras en la primera y la tercera entrada, en el estadio Guillermón Moncada.

Los tuneros contaron con los jonrones de los hermanos Alarcón, Henry Quintero y Luis Pérez Heminnges para tomar por asalto el feudo santiaguero y llevarse el triunfo.

Los bates verdirrojos entraron calientes y rápidamente se deshicieron del lanzador abridor Osvaldo Acuña, quien solo pudo sacar dos outs.

En la alta de la tercera entrada, los tuneros ya ganaban el juego 11×0, con un notable trabajo del zurdo Eliander Bravo en su regreso al box. Los indómitos marcaron cinco anotaciones en un intento de pegarse en el marcador, pero Bravo se recuperó y sacó el ininng.

Para preservar la ventaja llegaron los dos mejores relevistas tuneros, Keniel Ferraz y Rodolfo Díaz, quienes solo permitieron una carrera. De sacar los outs 26 y 27 se encargó Leodanis Sánchez.

Los hermanos Alarcón engrandecieron su historia al conectar por oncena vez un jonrón en el mismo juego. En tanto, Yosvani con sus cinco carreras impulsadas llegó a la cifra de mil en Series Nacionales, de ellas, 918 con los Leñadores, 45 con el equipo de Agricultores, 25 con Artemisa y 18 con Pinar del Río.

Los dirigidos por Abeyci Pantoja ahora tienen balance de 18-11. Este miércoles saldrán nuevamente al Guillermón Moncada a mostrar su condición de campeones nacionales.

