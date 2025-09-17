17 de Sep de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Cultura

La brújula que nos guía

17 de Sep de 2025
 - Sheyla Arteaga Rodriguez
Portada » Noticias » La brújula que nos guía

Las Tunas.- En ocasiones escuchamos mencionar que comportarse de una manera u otra es una cuestión cultural; que nada está bien o mal, sino que, dependiendo de la sociedad y de la época en la que tenga lugar, estará mejor o peor considerado. Sin embargo, estas afirmaciones no siempre resultan acertadas.

Es cierto que hay cuestiones que tienen que ver con los usos, costumbres y prioridades de cada cultura o época histórica y, por lo tanto, cambian.

Pero no todo pasa por ahí, los valores existen y son fundamentales para la humanidad, esos que no están determinados ni por la cultura ni por la religión ni por el tiempo ni por ningún otro condicionante, son innatos al ser humano, perdurables en el tiempo y trasladables a cualquier lugar del mundo.

Un sistema de valores sólido sirve para sentar principios que orientan las acciones y decisiones de la vida cotidiana, forman parte de la identidad personal y cultural, reflejando creencias, y son fundamentales para establecer vínculos saludables, al proporcionar un marco común de referencia.

Sin embargo en la sociedad actual que nos inunda corremos el riesgo constante de perder esta brújula moral, en los tiempos que corren lo material, lo tangible, los recursos económicos pasan por encima de cualquier sistema de valores cuando la práctica lo precisa, de esta realidad, hay que alertar y salvar a las generaciones más jóvenes.

Por eso es tan importante educar en valores a los niños: el respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, el amor, la justicia, la responsabilidad, la equidad, la amistad, la libertad y la honestidad, son algunos de los pilares básicos para la vida.

No solo les ayuda a ser mejores personas, capaces de relacionarse y comportarse de manera correcta en cada momento, sino que una educación basada en los valores humanos les aportará seguridad, confianza, fuerza, sabrán qué hacer y qué esperar de los demás.

Favorecen el respeto a los derechos de todos y promueven el bienestar común, y como no son innatos, se aprenden y se desarrollan a lo largo de la vida, es fundamental educar y promoverlos en todos los ámbitos, desde la familia hasta la escuela y la sociedad en general, para construir una sociedad más justa, equitativa y armoniosa.

Al final, guiarnos por el norte de esa brújula, no solo nos muestra el camino correcto a seguir, sino que desde la satisfacción nos hace sentir alineados a nuestras creencias más profundas.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Educación - sociedad - valores

Últimas noticias

Tracción animal, valiosa ayuda en las circunstancias actuales

La tensa situación que se registra en la provincia de Las Tunas con la disponibilidad de combustible para el cumplimiento de diferentes acciones sociales y económicas limita el desarrollo del sector agropecuario por lo que se prioriza el uso de la tracción animal.

Victoria tunera en Bayamo

Los Leñadores de Las Tunas derrotaron a los Alazanes con marcador de 4×3 y extendieron a siete su racha de victorias en la Serie Nacional 64.

Plenaria tabacalera evalúa preparativos para próxima campaña

La provincia de Las Tunas tiene potencialidades para incrementar la siembra de tabaco, un renglón de gran importancia económica y que contribuye a la producción de alimentos pues luego de la cosecha se aprovechan esos suelos para plantar granos, viandas y hortalizas.

Un sonido juvenil desde la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Las Tunas

Bajo el sol de la tarde, las ondas de Radio Victoria se llenaron de juventud y alegría este lunes. El programa Sonido desarrolló una emisión especial desde la Escuela Militar Camilo Cienfuegos (EMCC), un espacio para la celebración del aniversario 24 de esa institución formadora y el 72 de la emisora provincial.

Más leido

Otras Noticias

Guiñol Los Zahoríes arriba a su cumpleaños 54

Guiñol Los Zahoríes arriba a su cumpleaños 54

Desde su fundación, el 14 de septiembre de 1971, el teatro guiñol Los Zahoríes, primer colectivo escénico de la provincia, no ha detenido su labor a pesar de las vicisitudes enfrentadas en el camino.

Se suma El Manuscrito Perdido a festejos por el cumpleaños 72 de Radio Victoria

Se suma El Manuscrito Perdido a festejos por el cumpleaños 72 de Radio Victoria

Como parte de las celebraciones por el aniversario 72 de la emisora provincial Radio Victoria, trabajadores del medio de prensa intercambiaron con el proyecto El Manuscrito Perdido que, bajo la égida del docente y promotor Yury García Fatela, defiende la literatura y otras prácticas culturales en nuestra provincia.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *