Enfermería Neonatal: una labor en equipo por la salud del recién nacido

Las Tunas.- La visión colectiva de la calidad humana para exhibir índices notorios y entregar a la sociedad un niño sano, identifica a la enfermería neonatal. Detrás de cada uno de ellos hay una historia llena de experiencias en las que prevalece la alegría de salvar nuevas vidas.

Hoy estos profesionales fortalecen el sistema de atención y cuidados integrales como el licenciado Aliesky Velázquez Pérez, quien desde el aula despertó el interés por la sala de Neonatología.

«Nunca pensé escoger la Neonatología me inclinaba más por el servicio de Terapia Intensiva, pero por obra del destino me gustó esta especialidad que escogí desde la verticalización de mis estudios.

«Aquí me inculcaron el vínculo del sacrificio por amor, del compromiso y la responsabilidad en cada turno de trabajo, del amor incondicional por estos pequeños tan frágiles y delicados, y de la necesaria interacción con los bebés para su pronta recuperación. Todo eso me motiva en el trabajo diario de la sala.

«Me enorgullece también la satisfacción de ver a los padres con su bebé en brazos y el agradecimiento hacia los médicos y los enfermeros, eso no tiene precio con nada».

Un camino marcado por la vocación denota a otra enfermera neonatal con 32 años de servicio, la licenciada Nancy Pla Betancourt. Hablar de sus pequeños gigantes inunda sus ojos, muestra de esa sensibilidad adquirida ante momentos críticos y los calendarios dedicados frente a los equipos que marcan los parámetros de los neonatos.

«Mi mayor satisfacción es ver que ese paciente crítico avanza, aquí laboramos con mucha conciencia y amor. La Neonatología forma parte de nuestras vidas, es una labor muy sacrificada pero linda, de nosotros depende la vida de los niños.

«En cada jornada todo el empeño que pones favorece la evolución de los bebés, aquí nos multiplicamos, salvamos nuevas vidas con dedicación, eso denota el quehacer colectivo en el día a día».

Todo empieza desde la vigilancia explica la especialista neonatal Leydis Balladares Prado, cual testimonio de que la vocación no entiende de horarios, solo de entrega incondicional.

« Desde que uno entra aquí, es un bichito que se te va penetrando y te enamora. A pesar del esfuerzo, del sacrificio, de las horas, de los desvelos, de las angustias, esta labor te cautiva y cada día nos reta a seguir dando un poquito más de nosotros, a esforzarnos.

« Hay que agradecer mucho al personal de Enfermería porque son un eslabón fundamental. Sin enfermería no se puede lograr nada, aportamos a todos los procesos desde la vigilancia, la alimentación, el cuidado de cambiar un pañal, la interacción con las madres, todo va fluyendo a partir de este gran personal».

Más allá del vínculo personal quienes prestigian a la Enfermería Neonatal se convierten en profesionales excepcionales, como la Máster en Atención Integral al Niño Yoandra Gutiérrez Velázquez, para ella cada recién nacido es una nueva historia y un motivo para su elección diaria de salvar vidas.

«El primer momento de vida es importante en el seguimiento al neonato. Esta es una Neonatología provincial, recibimos todos los recién nacidos que necesitan cuidados bien intencionados. Hoy tenemos recién nacidos pretérminos de 28 semanas, de 31 semanas, con pesos de mil gramos, mil 200 y mil 500 gramos, con síndrome de dificultad respiratoria también.

«Aquí se garantiza la labor de enfermería bien especializada. El recién nacido que lleve más cuidados va a estar atendido por la enfermera experta, además contamos con enfermeros expertos en el salón de parto y reanimadores, es un equipo amplio de profesionales con amplia formación que apuesta por prácticas seguras en el cuidado integral».

En Las Tunas la Enfermería Neonatal crece con la experiencia de sus procesos, la calidad en la prestaciones asistenciales y la continuidad de esta actividad en un servicio donde la vocación aflora en cada testimonio por la salud de los recién nacidos.