Lamenta Díaz-Canel deceso de icónica artista cubana Zenaida Armentero

Publicado el 15 de Sep de 2025
, por Prensa Latina
El presidente Miguel Díaz-Canel, lamentó hoy el fallecimiento este domingo a la edad de 94 años, de la artista Zenaida Armenteros, a quien calificó como una de las más grandes exponentes del folclor cubano.

“Llegue a su familia y a sus compañeros del Conjunto Folklórico Nacional, del que fuera fundadora y primera bailarina, las más sentidas condolencias”, escribió el jefe de Estado en la red social X.

La víspera, el Ministerio de Cultura expresó profundo pesar el deceso de Armenteros, una de las figuras más emblemáticas del arte popular en la Isla, divulgó la institución en un comunicado.

Primera bailarina, cantante, actriz y fundadora del Conjunto Folklórico Nacional, Armenteros dedicó su vida a la preservación y dignificación de la identidad cultural cubana, conquistando al público con su talento y sencillez, detalla la nota.

“Su legado artístico y su ejemplo vivirán eternamente en cada escena, cada canto, y cada corazón que ama la cultura cubana. Gracias, Zenaida, por tanto. Descansa en paz, Reina de nuestro folclor”, expresó la cartera.

Avanza recuperación de Sistema Eléctrico en Cuba

El director general de Electricidad de la Unión Eléctrica de Cuba, Lázaro Guerra, aseguró hoy que la recuperación del SEN avanza y se realizan operaciones para llevar corriente al centro de la nación caribeña.

Actualizan situación del Sistema Eléctrico Nacional

Sobre la desconexión parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ocurrida este domingo, que afectó desde Las Tunas hasta Guantánamo, informó en conferencia de prensa Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.

Imprescindible

Este 8 de septiembre comien­za en el país un proceso de consulta imprescindible para la futura Ley de Código de Trabajo, que será sometida a su aprobación en la Asam­blea Nacional del Poder Po­pular a finales de año. No se trata de pura formalidad. En nuestros aportes, análisis, sugerencias y comentarios va también la vida de los tra­bajadores cubanos, estata­les o no.

