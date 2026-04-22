Entran en vigor en Cuba nuevos Decretos-Ley sobre Aduanas

Este martes entró en vigor el Decreto-Ley No.108 “De Aduanas”, el Decreto No.134 “Reglamento del Decreto-Ley‚ y nueve resoluciones complementarias, tras su publicación en la Gaceta Oficial No.7 del 20 de enero de 2026.

La Aduana General de la República informó en su web institucional y en sus redes sociales que el compendio normativo forma parte del proceso de perfeccionamiento institucional y actualización del marco legal que rige su labor en cumplimiento del encargo estatal.

Según la nota oficial, las disposiciones armonizan con los postulados constitucionales, los estándares internacionales promovidos por la Organización Mundial de Aduanas y las normativas de comercio exterior, tributarias y financieras aplicables.

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http://agendaeconomica.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2026/01/goc-2026-o7_0.pdf

El nuevo cuerpo legal busca garantizar mayor facilitación del comercio internacional y responder a las exigencias de seguridad en frontera, con procedimientos más ágiles, transparentes y profesionales.

La Aduana precisa que durante los 90 días posteriores a la publicación se desarrolló un programa de preparación e intercambio con actores y autoridades vinculadas, además de acciones de divulgación y atención a la población.

Las normas complementarias pueden consultarse en el sitio oficial de la Aduana General de la República y en la Gaceta Oficial digital.

(Tomado de ACN)