Mantienen inalterable su servicio los triciclos eléctricos de la Agencia de Taxis de Las Tunas

Por: Esnilda Romero Mañas
(TIEMPO21 FOTO/Angeluis04)

Las Tunas.- Medidas acertadas y oportunas impidieron que la desconexión del sistema electronergético en el país interrumpiera el servicio de los triciclos eléctricos de la Agencia de Taxis de Las Tunas, aseguró su director Serguei Tamayo Rodríguez.

Explicó que se mantuvieron trabajando los 20 equipos de este tipo con que cuenta la capital provincial porque de inmediato se activó el consejo de dirección y se comenzó a monitorear la carga de cada vehículo.

A partir de ahí, afirmó, que decidieron el retorno antes al centro de carga para darles una hora de reposo y luego recargarlas, de esa forma aseguraron que todas amanecieron listas y pudieran mantener sus recorridos en los horarios y las rutas críticas que conducen al complejo provincial de la salud.

“Además de los triciclos eléctricos, las transportación pública de pasajeros en la ciudad de Las Tunas está respaldada por alrededor de 60 motos de combustión, que contribuyen bastante con la movilidad de las personas, aunque tienen limitado su servicio porque en las condiciones actuales solo se les pueden asignar cinco litros de combustible por día”.

Sin embargo, aseguró Tamayo Rodríguez, que si alguna contingencia impidiera cargar los 20 triciclos eléctricos, se incrementarían cinco litros más a las de combustión para mantener el servicio de transportación pública de pasajeros en la capital provincial, que hoy prácticamente sostiene solo la Agencia de Taxis debido al bajo coeficiente de disponibilidad técnica del parque de ómnibus urbanos.

/lrc/

