Actualizan situación del Sistema Eléctrico Nacional

Por: Redacción Digital Radio Victoria
La Habana, Cuba. – Sobre la desconexión parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ocurrida este domingo, que afectó desde Las Tunas hasta Guantánamo, informó en conferencia de prensa Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.

El especialista explicó que condiciones meteorológicas adversas fueron la causa de un disparo en la línea de 220 kilowatts entre Nuevitas y Las Tunas que provocó un corte de transferencia y separó la zona oriental del resto del país.

Explicó, además, que actualmente el SEN opera de manera estable, aunque persiste el déficit de generación y que los meses de julio y agosto representaron los de mayor consumo energético.

Durante el encuentro se informó además que la generación con fuentes renovables cumplió con lo previsto, y se estima que al cierre del año, podría representar más del 10 por ciento de la generación nacional. Con información de la ACN

