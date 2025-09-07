Septiembre activo para sector cooperativo y campesino de Las Tunas

Las Tunas.- Diferentes acciones impulsa el Comité Provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en Las Tunas para conmemorar el aniversario 67 del Congreso Campesino en Armas, conducido por el entonces Comandante Raúl Castro Ruz, el 21 de septiembre de 1958 en Soledad de Mayarí.

A propósito, durante el actual mes el sector cooperativo y campesino prioriza el enfrentamiento a los hechos delictivos, sobre todo hurto y sacrificio de ganado mayor, además de labores de limpieza y embellecimiento de las plazas martianas y locales de las diferentes cooperativas.

Se prevé la realización de matutinos especiales, donaciones de sangre y reconocimientos a fundadores de la ANAP y a los asociados que más se destacan por sus aportes desinteresados a los hogares maternos y de ancianos y casas de niños sin amparo parental.

Igualmente se consolidará la incorporación de las mujeres y los jóvenes; así como el impacto de las unidades en las comunidades del territorio, en la atención a los centros educacionales, caminos rurales los consultorios médicos, las salas de televisión y los círculos sociales.

El compromiso de los campesinos tuneros de incrementar la producción de alimentos se multiplica este mes con el inicio de la campaña de siembra de frío, las tareas que acometen en las áreas de uso colectivo y la llegada del período óptimo para la ganadería y la apicultura, entre otras actividades.

Durante septiembre, en los ocho municipios se generalizarán las experiencias individuales y colectivas de diferentes escenarios productivos, relacionadas con la implementación de técnicas agroecológicas para suplir las carencias materiales, cuidar el entorno y obtener alimentos de calidad.

También se anuncia un control nacional al ciento por ciento de las cooperativas, previsto entre el 14 y el 18 de este mes.

