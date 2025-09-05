Movimiento sindical en Colombia listo para consulta de Anteproyecto del Código de Trabajo

Colombia, Las Tunas.- El movimiento sindical del municipio de Colombia se encuentra listo para efectuar el proceso de consulta del Anteproyecto del Código de Trabajo.

Liliana Valverde Ramos, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el territorio, declaró que el 9 de septiembre se efectuará la asamblea piloto en el buró sindical de la Dirección General de Educación, por los resultados que tiene esta estructura en el último período.

El análisis, discusión y presentación de las propuestas, que anteceden a la nueva legislación laboral en Cuba, conllevarán el desarrollo de más de 90 reuniones en Colombia, con la participación de todos los trabajadores estatales y no estatales, sean afiliados o no a la CTC, destacó Valverde Ramos.

La dirigente obrera en este sureño territorio precisó que trabajadores de unas 246 secciones sindicales, de los 14 sindicatos en el territorio, efectuarán sus asambleas, las que antecederán a la piloto en cada sindicato; el proceso culminará el próximo 13 de noviembre.

/mga/

