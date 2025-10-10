10 de Oct de 2025

Las Tunas

Primer secretario del Partido en Las Tunas recorre áreas de Colombia y Amancio

10 de Oct de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
Las Tunas.- Los municipios de Colombia y Amancio muestran avances en la siembra de cultivos varios en áreas compactas, a pesar de ser territorios con bajos índices de precipitaciones y reportar afectaciones por la poca disponibilidad de combustible y otros recursos materiales.

Así lo constató el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, quien exhortó a productores y autoridades de ambos territorios a mantener lo logrado e incorporar nuevos espacios para garantizar los alimentos que demanda el pueblo.

En la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Colombia, ubicada en los alrededores de esa ciudad, el dirigente partidista apreció la voluntad de los trabajadores, quienes dedican parte de sus tierras a la caña de azúcar y el resto a plátano, yuca, frijol y otros renglones.

De la UBPC La Conchita, Lorenzo Rodríguez elogió los sembrados del tubérculo en áreas sin garantía de agua y las gestiones del colectivo para probar y obtener semillas de diferentes clones, que pudieran multiplicarse en el territorio colombiano.

Ya en Amancio, el primer secretario del Partido se trasladó a la comunidad de San Alberto, a unos nueve kilómetros de la cabecera municipal, donde existen las potencialidades para consolidar a ese lugar como un polo productivo de hasta 300 hectáreas.

Según especialistas de la actividad, ahora se dispone de 193 hectáreas, de las cuales se encuentran sembradas unas 64 por las Cooperativas de Créditos y Servicios Hernán González y Alipio Carrillo, la UBPC César Suárez y el Ejército Juvenil del Trabajo.

En esa zona rural, que posee agua, fuerza de trabajo y suelos fértiles, Lorenzo Rodríguez instó a realizar siembras escalonadas para mantener producciones de yuca durante todo el año, lo que generaría más alimentos y mejores ingresos financieros para el colectivo.

Día Mundial de la Salud Mental, por una vida equilibrada у consciente

Cada 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha establecida por la Federación Mundial para la Salud Mental y respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su propósito es recordarnos que cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo.

Las Tunas sueña con regresar a la máxima cita del softbol en Cuba

Con cuatro atletas incluidos en la preselección cubana para el Campeonato Panamericano de Softbol masculino, el equipo de Las Tunas encamina la última etapa de la preparación rumbo a la ronda de repechajes, en la que buscarán el anhelado ascenso al máximo evento de la disciplina en 2026.

Las Tunas exige el fin de la agresión a Palestina

Estudiantes, trabajadores de todos los sectores, internacionalistas y combatientes se reunieron en la Plaza Cultural de esta ciudad, para demostrar en tribuna abierta su apoyo a la causa Palestina.

Ernesto Che Guevara: un paradigma eterno de lucha

La imagen legendaria del Guerrillero Heroico Ernesto Guevara de la Serna se inmortaliza en varias naciones del mundo para encumbrar el legado de un hombre que denota en la historia por su condición de combatiente y como ícono de resistencia.

Producción de alimentos de la mano de la ciencia

Más que en otras oportunidades, ahora el sector agropecuario de la provincia de Las Tunas demanda la aplicación de un modelo de desarrollo integral basado en ciencia e innovación y que conduzca a la satisfacción de las necesidades alimentarias de todos los habitantes.

