Primer secretario del Partido en Las Tunas recorre áreas de Colombia y Amancio

Las Tunas.- Los municipios de Colombia y Amancio muestran avances en la siembra de cultivos varios en áreas compactas, a pesar de ser territorios con bajos índices de precipitaciones y reportar afectaciones por la poca disponibilidad de combustible y otros recursos materiales.

Así lo constató el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, quien exhortó a productores y autoridades de ambos territorios a mantener lo logrado e incorporar nuevos espacios para garantizar los alimentos que demanda el pueblo.

En la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Colombia, ubicada en los alrededores de esa ciudad, el dirigente partidista apreció la voluntad de los trabajadores, quienes dedican parte de sus tierras a la caña de azúcar y el resto a plátano, yuca, frijol y otros renglones.

De la UBPC La Conchita, Lorenzo Rodríguez elogió los sembrados del tubérculo en áreas sin garantía de agua y las gestiones del colectivo para probar y obtener semillas de diferentes clones, que pudieran multiplicarse en el territorio colombiano.

Ya en Amancio, el primer secretario del Partido se trasladó a la comunidad de San Alberto, a unos nueve kilómetros de la cabecera municipal, donde existen las potencialidades para consolidar a ese lugar como un polo productivo de hasta 300 hectáreas.

Según especialistas de la actividad, ahora se dispone de 193 hectáreas, de las cuales se encuentran sembradas unas 64 por las Cooperativas de Créditos y Servicios Hernán González y Alipio Carrillo, la UBPC César Suárez y el Ejército Juvenil del Trabajo.

En esa zona rural, que posee agua, fuerza de trabajo y suelos fértiles, Lorenzo Rodríguez instó a realizar siembras escalonadas para mantener producciones de yuca durante todo el año, lo que generaría más alimentos y mejores ingresos financieros para el colectivo.

/lrc/

