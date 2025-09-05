Entrenador tunero Reiter Telléz estará en Campeonato Mundial de Tiro con Arco

Las Tunas.- El entrenador tunero, Reiter Téllez y su pupilo Hugo Franco estarán en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, que se celebrará en Corea del Sur.

Para Reyter y Hugo, el principal objetivo es superar la actuación de la edición precedente, donde el arquero cubano accedió por primera vez a la segunda ronda eliminatoria en la modalidad de recurvo y se ubicó entre los mejores 48 del certamen.

Hugo asistirá a su cuarta cita de este tipo y lo hará en esta ocasión con la experiencia de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Téllez dijo que han entrenado durante las últimas 12 semanas de manera intensa y con altos volúmenes de carga y el resultado ha salido como esperaban en cada uno de los controles evaluativos.

«Hemos hecho una preparación excelente, desde hace más de dos o tres años no se lograban cumplir los parámetros como esta vez. Revisamos y organizamos bien cada detalle del programa de entrenamiento, enfatizando en detalles técnicos que nos estaban dando dificultades», explicó.

Ambos saben que tendrán que adaptarse una vez en la sede, pues la diferencia es de 13 horas respecto a Cuba.

Con la clasificación asegurada para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, Hugo y Reiter enfrentarán la justa mundialista sin tanta presión.

