Actrices tuneras representan a la cultura cubana en Costa Rica

Las Tunas.- Las actrices Elizabeth Borrero e Iraida Williams se suman a la Jornada por la Afrodescendencia, con sede en Costa Rica, nación en la que han compartido su arte en otras ocasiones.

Diferentes lugares de ese país han acogido a las teatristas, con un quehacer destacado no solo en el arte de las tablas, también en la visualización de las mujeres y su realización plena en la sociedad.

Una bonita acogida por parte del público matiza su periplo por esa tierra, donde han puesto en alto el quehacer del grupo Total Teatro, de la que son integrantes, y toda la escena del Balcón de Oriente, en general. Entre los momentos especiales figuró, por ejemplo, la presentación de la obra Urdimbre, en el Teatro de Bolsillo, de San Pedro de Costa Rica.

Según han afirmado las actrices, sembrar valores allá, consolidar lazos culturales entre nuestras naciones y adquirir nuevos saberes forman parte de sus derroteros. Iraida William, quien también encarna en ese país Rita Conga, personaje que la caracteriza, amplía la información en el siguiente audio…

Escuche este audio para ampliar la información.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube