Participa escultura tunera en evento nacional En-BarrArte

 - Yelaine Martínez Herrera
Las Tunas.- La escultora tunera Damayanti Mena Escalona participó en la bienal de cerámica artística En-BarrArte, con sede en Sancti Spíritus, lo cual devino para ella una oportunidad de crecimiento profesional, según aseguró a Radio Victoria.

El evento, impulsado entre otras figuras por el reconocido creador Félix Madrigal Echemendía, desde el centro del país, apuesta por consolidar la cerámica artística cubana, en tanto alienta el surgimiento de proyectos que defiendan esa expresión artística y el quehacer de artistas visuales.

La bienal espirituana resulta, asimismo, un espacio de socialización de experiencias y aprendizaje que agradecen los participantes, quienes luego diseminan esos saberes en sus territorios. Esta novena edición no fue la excepción.

El taller Volumen y Espacio, de Madrigal, devino sede fundamental de la cita. Allí los involucrados moldearon sus piezas y aprendieron sobre diferentes técnicas y maneras de hacer, algunas tan interesantes como el uso de tejidos de hilo en la propia cerámica, con la singularidad de ser impresas en la propia pasta devenida del barro.

En general, alrededor de 40 artistas se sumaron al programa, que llegó también hasta instituciones culturales de esa provincia.

Escuche la información completa, con la opinión de Damayanti.

