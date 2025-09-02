Felicitan Raúl Castro y Díaz-Canel a To Lam por Día Nacional

Hanoi.-El General de Ejército Raúl Castro y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, congratularon hoy al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en ocasión del Día Nacional.

En su mensaje a propósito del 80 aniversario de la proclamación de la independencia y la fundación de la República Democrática de Vietnam, actual República Socialista de Vietnam, el líder de la Revolución cubana expresó las más cálidas felicitaciones al dirigente partidista y su heroico pueblo.

“El ejemplo del Vietnam invicto permanecerá por siempre en las páginas gloriosas de la historia, bajo la certera guía del entrañable presidente Ho Chi Minh y el Partido Comunista, y servirá de ejemplo para todos los luchadores antimperialistas del mundo”, escribió Raúl Castro.

En este camino, señaló más adelante, las victorias de Vietnam nos llenan de júbilo y orgullo.

El General de Ejército reiteró asimismo y en el contexto de estas celebraciones “la firme voluntad de continuar fortaleciendo las entrañables y ejemplares relaciones de hermandad, cooperación y solidaridad que unen a nuestros dos países”.

Mientras, en su mensaje a To Lam, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó que los admirables logros de Vietnam en el último siglo de su historia milenaria se inspiran en el ejemplo de liderazgo, altura ética e intelectual del inolvidable presidente Ho Chi Minh.

Señaló además que, con la guía del Partido y el denuedo heroico de su pueblo, Vietnam proclamó hace 80 años el Estado que daría paso a la actual República Socialista de Vietnam, “que es hoy ante los ojos del mundo el país diez veces más hermoso que soñara el Tío Ho”.

Las victorias de Vietnam contra el colonialismo y el imperialismo, su resistencia y espíritu de superación, han devenido ejemplo luminoso para los pueblos en la lucha por su libertad e independencia, añadió.

“Esta ocasión es propicia para reiterarle la firme e inquebrantable voluntad de continuar trabajando por la consolidación de los históricos y fraternales lazos que unen a nuestros pueblos, partidos y gobiernos”, manifestó.

Díaz-Canel cursó también un mensaje de felicitación al presidente vietnamita, Luong Cuong, en el cual expresó que “cada victoria de su país ha sido una fuente genuina de inspiración y alegría para Cuba”.

La gesta anticolonial y antiimperialista del Partido Comunista y el pueblo vietnamita, guiados por el inolvidable presidente Ho Chi Minh, allanó el camino hacia el Vietnam independiente, próspero y pacífico que hoy se proyecta hacia nuevos éxitos en el camino de la Renovación, añadió.

En su misiva a Cuong, el jefe de Estado cubano también ratificó “la firme voluntad de continuar consolidando las ejemplares relaciones de hermandad entre nuestros pueblos, partidos y gobiernos, forjadas por el Comandante en Jefe Fidel castro y el presidente Ho Chi Minh”.

(Prensa Latina)

/mga/

