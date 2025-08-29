Garantizan transporte para el curso escolar en Las Tunas

Las Tunas.- Los ómnibus y choferes de la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Transporte Escolar en Las Tunas están dispuestos para contribuir desde este primero de septiembre al buen desarrollo del año lectivo.

Al informarlo su director Jorge Luis Sotomayor Hidalgo explicó que tienen asegurados los medios para la recogida este sábado y domingo, de los estudiantes y profesores en los horarios y puntos establecidos para que el próximo lunes, todos estén en tiempo y forma en sus escuelas no importa la distancia desde donde haya que trasladarlos.

Aseguró que aunque el coeficiente de disponibilidad técnica no es óptimo, el parque está en mejores condiciones que al cierre del curso pasado que les permitirá responder bien durante el curso escolar a las cerca de 40 posiciones solicitadas por la dirección de Educación en la provincia, ayudados por la Empresa de Transporte de Pasajeros y Cargas generales de la provincia.

Así garantizan la recogida de niños de 8 centros de la enseñanza especial y la permanencia diaria de ómnibus en esos centros, el traslado todos los días de más de MIL 200 profesores, además de los colectivos de las escuelas profesional de arte El Cucalambé y la militar Camilo Cienfuegos.

También responden a las demandas de movilidad del claustro y los estudiantes de la Escuela de Iniciación Deportiva y pacientes del servicio de hemodiálisis del municipio de Jobabo.

Las vacaciones no implican descanso para los choferes de ómnibus escolares, quienes durante la etapa se encargan de llevar y traer vacacionistas a las instalaciones de campismo y a las villas pioneriles además de los trabajadores de educación.

En la provincia de Las Tunas funciona una base de ómnibus escolares para los municipios de Puerto Padre y Jesús Menéndez, otro para la capital provincial, Majibacoa y Manatí y la tercera para los territorios de Jobabo, Colombia y Amancio.

Que maestros y alumnos lleguen a tiempo a las aulas sin importar las distancias, es razón que motiva el día a día de los choferes y demás trabajadores de la Unidad Empresarial de Base de Transporte Escolar de Las Tunas. Y logran el objetivo pese al deterioro del parque vehicular, los bajos salarios y otros desafíos.

