Recorre primer secretario del Partido en Las Tunas áreas de producción de alimentos en Puerto Padre

Puerto Padre.- Una jornada provechosa de intercambio sostuvo hoy Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Partido en la provincia, con productores de alimentos en Puerto Padre, al recorrer varias fincas del territorio, en compañía de autoridades locales.

En la mañana de este miércoles, el periplo inició por áreas de la cooperativa Elpidio Sosa, donde constató plantaciones, principalmente de yuca y convocó al manejo adecuado de los suelos y de las siembras.

Aunque hay un discreto avance, en las casas de cultivo Tapados de la Siguaraya, resta mucho por hacer, consideró el dirigente partidista al comparar resultados de la primera visita a la de hoy, después de casi tres meses.

En las tierras de Alfredo Salcedo se vislumbra una notable cosecha de fruta bomba y plátano fruta, ambos cultivos con un tratamiento acertado, que permitirán buenos rendimientos.

Amauri Ramírez recibió la comitiva en su finca, a la que expuso de sus resultados en cultivos varios y ganadería; también lo hizo en San Manuel, Bárbaro Piñeira Pozo, un productor que intercala cultivos, mantiene limpias las plantaciones y saca buenos dividendos.

El recorrido incluyó las hectáreas de Víctor Muñoz, y las de Dixán Serrano Torres, en Santa Bárbara, cosechador de viandas y ajonjolí.

A la siembra de tabaco, la cultura del detalle en las áreas de producción, el mejor aprovechamiento de los suelos y empleo de la ciencia y la tecnología, convocó Lorenzo Rodríguez, en cada uno de los escenarios a donde llegó hoy, como parte de su sistema de trabajo.