Presidente cubano recorre áreas del hospital pediátrico tunero

Las Tunas.- Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, visitó hoy diferentes áreas del hospital pediátrico Mártires de Las Tunas, como parte del recorrido que realiza por centros sociales y económicos del territorio.

En la institución sanitaria, que cumplirá 65 años el cercano día 28, el mandatario cubano conoció detalles de la reciente reinauguración de la unidad provincial de cuidados intensivos, en la que se invirtieron más de diez millones de pesos, la mitad procedente de la contribución de las empresas al desarrollo territorial y el resto corresponde a donaciones del sector no estatal y a la colaboración internacional de la Asociación de Amistad Finlandia Cuba.

También llegó a la sala A de misceláneas, en la que se prestan servicios de dermatología, endocrinología, inmunología, nutrición, reumatología, infeccioso y oncología y hematología. Esa dependencia cuenta con nuevos recursos materiales como camas, colchones, televisores y ventiladores, los que propician el confort de los pacientes y acompañantes.

Durante su recorrido, Díaz-Canel conversó con personal de salud, pacientes y familiares, además de la doctora María Cristina Cisneros Vázquez, directora de la entidad, quien explicó que se cuenta con 148 camas para la atención que requieren los infantes ingresados.

El Jefe de Estado se interesó por los indicadores de ambas salas, la disponibilidad de medicamentos para los cuidados especializados y la atención que se da a los profesionales de la salud, en sus turnos de trabajo, entre otros aspectos.

/mga/

