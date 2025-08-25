Radio Victoria en Vivo

Un verano en Las Tunas bajo el intenso sol y las aguas de la costa norte de la provincia

Por: Angel Luis Batista Santiesteban
El disfrute del verano desde la playa «La Boca» en Las Tunas. (TIEMPO21 FOTOS/Angel Luis Batista)

Las Tunas.-Como es habitual cada año en la etapa estival la familia tunera visita la costa norte de la provincia con el objetivo de liberar energías y disfrutar cada jornada con diversión y alegrías.

Arenas finas y blancas, acompañadas de las altas temperaturas que azotan la geografía oriental, son algunas de las acostumbradas imágenes que hoy se disfrutan desde el litoral norte de la provincia de Las Tunas.

Las playas tuneras constituyen una opción para lugareños y visitantes que sin dudas atrapan la atención por el encantamiento y la pasividad de sus aguas.

Angel Luis Batista Santiesteban

