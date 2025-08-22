Yander Herrera reina en la velocidad con vallas de Asunción 2025

El tunero Yander Luis Herrera Machín triunfó en los 110 metros con vallas y le brindó al atletismo cubano la oportunidad de afianzarse en la cima del medallero del Deporte Rey, por delante de otros países de basta tradición en el área, durante los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Herrera Machín rebasó la línea de meta con un tiempo de 13:60 segundos (s) para superar por apenas una décima de segundo al brasileño Thiago Dos Santos (13:61 s), en una carrera que se rigió por los vaticinios de los heats semifinales, pues ambos vallistas superaron el anterior récord para la competición y que ahora está en poder del antillano con un crono de 13:54 s.

El muchacho, de apenas 18 años, elevó a ocho la cuota de galardones dorados para la delegación nacional y a cuatro las medallas para los oriundos del Balcón de Oriente en la presente cita múltiple, mientras constituye el primer título, luego de justas y siete distinciones.

Para Yander el próximo objetivo radica en asegurar su presencia en el Campeonato Mundial de Atletismo, en Tokio, Japón, a partir del 13 de septiembre y al que aspira llegar por la vía del ranking.

Isaiah Patrick, de Granada, aprovechó su ubicación entre los dos contendientes para impulsarse hasta la presea de bronce, gracias al mejor tiempo en su aval con 13.73 s; en tanto, Deivi Rodríguez, el otro representante de la Mayor de las Antillas, concluyó en la séptima plaza al detener los relojes en 14:22 s.

