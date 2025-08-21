Chequea Primer Secretario del Partido en Las Tunas producción de alimentos en Colombia

Colombia, Las Tunas.- Al sur de la cabecera municipal de Colombia se encuentra la comunidad rural «La Jía» donde el productor Deynis Muñoz Hecheverría en cerca de una caballería tiene sembrado de yuca, maíz, boniato y calabaza.

Por estas tierras inició el recorrido Osbel Lorenzo Rodríguez primer secretario del comité provincial del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas, al chequear en este territorio la producción de alimentos, y visitar varias formas productivas.

Con el apoyo de las Naciones Unidas con fondo ruso, el proyecto de Alimentación Escolar Sostenible, brinda beneficios a Deynis y a los otros trabajadores, al impulsar la siembra que servirá para sostener los alimentos en algunos centros educativos, encargos sociales y la población.

Lorenzo Rodríguez, acompañado de las autoridades del territorio y directivos de la agricultura, llegaron hasta la finca «San Vicente» perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) «Julio Antonio Mella», en estas tierras de herencia familiar, 22 hectáreas son guiadas por Orestes y Pablo, en el que se distinguen la siembra de cultivos varios.

En otro punto de la geografía colombiana, en «Las Gordas» el dirigente partidista dialogó con Ramón Alfonso de la propia CCS, en el que conoció el rescate por este joven productor de la masa porcina, pero que también impulsa la producción de alimentos.

En los laterales de la carretera que enlaza este territorio con el vecino Jobabo, se alza la Cooperativa de Producción Agropecuaria «Leningrado», la que tiene un compromiso de 100 hectáreas, ya de ellas 70 están plantadas con yuca, boniato, arroz, maíz y frijol, el resto de las tierras se encuentra en preparación.

El último punto del recorrido fue en la CCS «Lázaro Peña» tabacalera por excelencia en el territorio, en la que también se siembra alimentos para el pueblo, como se conoció al contar con cerca de diez hectáreas de cultivos varios.

Osbel Lorenzo Rodríguez en los intercambios realizados con los productores y los cuadros del territorio, resaltó la entrega de estos hombres y mujeres de campo, que en medio de limitaciones se entregan con compromiso para producir alimentos.

/lrc/

