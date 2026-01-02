2 de Ene de 2026

La artesanía: un baluarte identitario en «Colombia»

 - Raudel Rodríguez Aguilar
   50

Colombia, Las Tunas.- La cultura en el municipio de Colombia durante el año 2025 logró fortalecer con la inauguración de la Casa del Artesano una de sus fuertes tradiciones: la artesanía,

El nuevo local, en el centro de la ciudad, acoge al proyecto Eliarte que surgió en el año 2022, debido a la necesidad de agrupar a todos los defensores de este arte en el territorio.

Diana Pompa Cervantes, gestora y fundadora del proyecto, destaca la valía de lo que se logra con los artesanos; aquí se concentran fieles exponentes y defensores del tejido en hilo, del crochet, y otras técnicas.

Diversas son las propuestas que permiten el uso múltiple de varios objetos, con precios módicos y asequibles para todos, que pueden tener uso personal o colectivo.

Alfombras, agarraderas, paños para manos, jueguitos para bebés, cestas, jabas, porta celular, entre otras propuestas, brinda el proyecto sociocultural Eliarte.

