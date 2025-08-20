En Las Tunas urge cerrar filas para detener hechos delictivos en estaciones de bombeo

Las Tunas.- De las 142 estaciones de bombeo con paneles solares instaladas hace poco tiempo en Las Tunas, nueve han sido víctimas de robo, y es esta la provincia con mayor número de esos hechos en el país.

Los municipios implicados son Puerto Padre, con cuatro hechos de este tipo, tres en Colombia, uno en Majibacoa y otro en Jobabo.

Mirta García Rojas, la delegada de Recursos Hidráulicos en la provincia, refirió que se actúa en estrecha colaboración con el Ministerio de Interior, pero no se ha esclarecido ningún caso y, por consiguiente, tampoco se han podido recuperar los recursos sustraídos. Debido a ello están paralizadas las estaciones y por el momento no es posible reponerlos.

Las mismas cuentan con operarios que trabajan durante el día, pero quedan totalmente desprotegidas en las noches.

La situación resulta preocupante porque a pesar de que se buscan posibles soluciones como la aprobación de plaza para custodiarlas, la mayoría radica en sitios apartados, muy lejos de las comunidades.

Entonces, subrayó la delegada de Recursos Hidráulicos en Las Tunas, aún cuando se ubique personal de protección, siempre serán muy valiosos el apoyo y la actuación colectiva enérgica. Así podrán sancionar como corresponde a los autores de los hechos delictivos que lastran la noble aspiración del programa de mejora del servicio de agua con el empleo de energía solar, que beneficia a más de 48 mil personas de unas 144 comunidades aisladas o de difícil acceso en toda la provincia.

