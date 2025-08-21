La palabra como bandera: taller de literatura AHS Las Tunas

Las Tunas.- Como parte de la programación especial que desarrolla la filial de la Asociación Hermanos Saíz en la provincia de Las Tunas a propósito de la etapa estival, se realizan talleres de verano desde inicios del pasado mes.

Entre ellos destaca por su nivel de convocatoria y constancia el taller dedicado a la literatura.

«Es una iniciativa del AHS y colaboramos con eso desde el taller literario El Cucalambé, lo principal es que hemos podido motivar e interesar a varios jóvenes, muchachos adolescentes que tienen entre 15 y 19 años, que son muy ávidos de la lectura, y también están empezando a dar sus primeros pasos en escritura, y entonces hemos estado organizando el curso de manera que primero demos una noción general de los géneros fundacionales de la literatura, y luego tuvimos también teniendo la colaboración de escritores que nos dieron temas, no conferencias, sino temas interactivos.

«A continuación vamos a seguir terminando ya en agosto con el tema de poesía, corrientes poéticas y los movimientos principalmente, y por supuesto cada uno de los autores, abordamos las técnicas, con invitados y entre nosotros, para revisar entonces la obra que van creando todos ellos.

De esa manera queremos al final del curso de verano, ya en el último encuentro de agosto, que cada uno de los muchachos presente lo que están escribiendo, como una obra en proceso, aunque no esté terminada, producto del propio trabajo del curso de verano», compartió con Tiempo21 el escritor Yury García Fatela, su coordinador principal.

Asimismo es una gran satisfacción el gran número de adolescentes y jóvenes con vocación por las letras que se han acercado al taller y pretenden continuar por los caminos del aprendizaje luego de concluida la etapa estival.

/lrc/

