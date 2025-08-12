Celebran los trabajadores de Recursos Hidráulicos en Las Tunas

Las Tunas.-Ocupados en el cumplimiento de importantes misiones para una mejor gestión del agua y el saneamiento y estimulados por ser destacados en el país, los trabajadores de Recursos Hidráulicos de Las Tunas celebraron los 63 años de la creación de su Instituto Nacional, un organismo estratégico para el desarrollo.

Despuntan entre ellas la construcción o rehabilitación de redes, conductoras y un colector principal de alcantarillado en la ciudad capital, además del avance de las obras que permitirán un mejor aprovechamiento del agua de la presa Juan Sáez, la mayor de la provincia.

En la planta potabilizadora El Rincón, objeto de la reparación más integral desde su creación hace más de dos décadas, trabajadores y empresas con méritos y resultados acumulados, recibieron el reconocimiento ante Osbel Lorenzo Rodríguez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en el territorio.

De sus manos tomó el sello “Faustino Pérez”, el ingeniero agrónomo con vastos estudios en hidrogeología, Fernando Andrés Pérez Labrada por su trayectoria destacada durante 50 años ininterrumpidos en el duro bregar de Recursos Hidráulicos.

“Aquí he estado mucho tiempo y estaré mientras la vida me lo permita” expresó al recibirlo y dijo que con el mayor deseo ha puesto sus conocimientos en frentes como el control a la construcción de varias presas, incluida la Juan Sáez, y hoy en la actualización del programa de desarrollo hidráulico tunero.

En la celebración, dedicada a Fidel y que también contó con la presencia de Yelenis Tornet Menéndez, la gobernadora de la provincia, se transmitió un mensaje de la dirección del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Con él los trabajadores de Las Tunas quedaron convocados a proseguir multiplicando días y noches para superar los obstáculos y trabajar en la disminución de los salideros, las obstrucciones y las fosas vertiendo así como a garantizar la calidad de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica y lograr un proceso inversionista eficiente que impacte en beneficio de más personas.

/lrc/