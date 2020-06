Yuri: con mi sangre ayudo a mi país

LasTunas.- El joven Yuri Rodríguez Gómez dona su sangre voluntariamente desde los 19 años de edad. El forma parte de los más de 21 mil integrantes de este movimiento altruista en la provincia de Las Tunas. Cuenta que comenzó un día, de forma repentina, pero con el paso del tiempo crece su satisfacción cada vez que acude al Banco provincial.

«Antes yo donaba en el campo donde vivía, pero luego me mudé para acá y ahora lo hago cada tres meses porque le hace falta al país, de esta manera siento que lo ayudo, con la sangre se fabrican medicamentos y eso contribuye a salvar vidas, para mí es una gran satisfacción ayudar a otras personas, aunque no las conozca.

«Hasta ahora me siento bien de salud, no padezco de ninguna enfermedad, no fumo, no tomo bebidas alcohólicas y mantengo una alimentación adecuada, me han dicho los especialistas que eso es importante para seguir dando mi aporte en esta tarea humana y solidaria.

«Mi familia está contenta y se siente feliz, yo soy el único que practica este gesto en mi casa, por eso seguiré donando mi sangre hasta que pueda y la salud me lo permita, para ayudar también a la Revolución».

Este joven donante voluntario de sangre vive en el reparto Carlos J. Finlay, de esta capital, con el orgullo de ser ejemplo y un incentivo para sus hijos y las nuevas generaciones, hecho que le ha merecido mucha satisfacción y numerosos reconocimientos.

Como protagonistas de este movimiento altruista, noble y desinteresado que contribuye a salvar vidas, los jóvenes tuneros reciben también el respeto y el homenaje del pueblo, en ocasión del Día Mundial del Donante, que se celebra cada 14 de junio.

/mdn/

