Aliuska Barrios: ”los radialista somos una familia de gente apasionada”

Las Tunas.-Aliuska Barrios Leyva siempre tuvo claro que sería periodista, aunque al comenzar sus estudios en el Instituto Prevocacional de Ciencias Exactas Luis Urquiza Jorge en Las Tunas lo hiciera como concursante de Matemática.

Al graduarse en el año 1996 comienza su vida laboral en el Periódico 26 donde tuvo sus primeros maestros a los cuales siempre recuerda y agradece sus enseñanzas pues según confiesa la universidad le enseñó la teoría pero la práctica, la concreta se aprende en los medios de comunicación.

“Yo sentía un apego tan grande por el trabajo en el periódico que siempre dije que de 26 no me iba, hasta que con apenas 32 años se me solicita venir a dirigir la radio, en una etapa donde no había muchos jóvenes dirigiendo, vine a cumplir esta tarea, que más que una tarea ha sido un compromiso”, dijo.

“Aquí he vivido momentos difíciles de salud, familiares, de trabajo, pero siempre he encontrado el acompañamiento.y no es que no haya problemas, los hay como en todas las familias, pero los radialistas son gente apasionada y yo les agradezco mucho».

Aliuska Barrios Leyva durante 18 años ha dirigido el Sistema provincial de la Radio en Las Tunas y hoy para orgullo de todos es acreedora del Micrófono de la Radio Cubana, el mayor reconocimiento que se entrega a profesionales y técnicos que han consagrado su vida al desarrollo y amplificación de uno de los medios de difusión más populares en todo el mundo: la radio.

Escuche el audio aquí.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube