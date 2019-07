Intolerable el maltrato al cliente

A nuestro medio Tiempo21 acaba de llegar la denuncia de una persona por un maltrato recibido sobre el servicio del nuevo tren La Habana Santiago.

Cuenta Yaima, que es el nombre de quien escribe, que se alegra mucho de que la provincia de Las Tunas haya sido favorecida con capacidades en el nuevo servicio del ferrocarril con los modernos vagones procedentes de la República Popular China.

«Aunque no he sido amante de este tipo de transportación me decidí planificar mi viaje de vacaciones hasta la Ciudad Héroe Santiago de Cuba en uno de ellos, pero cuál fue mi sorpresa al llegar a la terminal, donde no se reserva para esta ciudad, solo se puede viajar por lista espera. No comprendo si tenemos capacidades desde La Habana hasta Las Tunas que no se pueda reservar hasta Santiago. La respuesta de un empleado fue no se hacen reservaciones, si quieren busquen los números de teléfonos y quéjese. De todas formas feliz por el avance», señala la usuaria.

Y yo pregunto: ¿no están en la obligación los empleados de la estación de ferrocarril de la ciudad de Las Tunas, de explicarle las causas de esa decisión (si así fuera), pero de una manera correcta, decente, como corresponde?

¿Es que no han escuchado al presidente cubano Miguel Díaz-Canel cuando insiste en que todos los que tienen que ver con el servicio a la población –incluyendo al Gobierno a todos los niveles- son servidores públicos?».

¿Cómo es eso de que «si quieren busquen los números y quéjense?» Están en el deber de explicar a la población de manera correcta.

Es sencillamente inadmisible que alguien que tiene la obligación de servir al pueblo asuma tan indolente y prepotente actitud para con un cliente. Esas son actitudes que hay que desterrar de la sociedad cubana.

