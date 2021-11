Directivos estatales: servir al pueblo no es una opción, es obligación

Las Tunas.- A algunos directivos de empresas y organismos estatales se les olvida que ellos son servidores públicos, que se deben al pueblo.

Digo esto porque en la pasada Asamblea Municipal del Poder Popular en el territorio cabecera de la provincia de Las Tunas, varios delegados criticaron la posición de esos directivos que no solo, no hacen nada para ayudar a la comunidad, sino que ni siquiera la visitan para ver lo que en ella pasa.

Y puedo mencionar nombres, porque en la sesión del órgano de Gobierno se dijeron claramente (PAUSA): la Empresa Eléctrica y la agricultura, por ejemplo, que también tienen ausencias a recorridos por las comunidades con funcionarios del Consejo de Administración, junto a la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa), la Empresa agropecuaria y Recursos Hidráulicos. ¿Hay algo que lo justifique?

El Código de Ética de los Cuadros del Estado cubano señala claramente que los directivos todos deben tener como precepto el vincularse con los trabajadores y el pueblo, demostrar respeto y confianza en ellos y sensibilidad para percibir sus sentimientos, necesidades y opiniones.

Según el Código, también están en la obligación de atender solícitamente los problemas que se le planteen en virtud y el ejercicio de sus responsabilidades, ayudar a encausarlos y resolverlos y, cuando no sea posible porque las limitaciones materiales lo impidan, dar la explicación debida, ágil y veraz que ayude a comprender estas dificultades.

Las Asambleas Municipales del Poder Popular dirigen las entidades económicas, de producción y de servicios de subordinación local, con el propósito de satisfacer las necesidades económicas, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas y recreativas de la colectividad del territorio a que se extiende la jurisdicción de cada una.

Y ojo en este sentido el hecho de que algunas no sean de subordinación local no las exonera de su responsabilidad de no acudir al llamado de la Asamblea, y mucho más, al llamado del pueblo.

