Huellas en el fango

Las Tunas.- El fangal caracteriza a tres cuadras de la calle Guillermo Tejas, desde L. Molina hasta J. Mayedo, del popular reparto Buena Vista, en esta ciudad, donde los vecinos tienen que hacer piruetas para entrar y salir de sus casas, y lo peor, se exponen a enfermedades por la pudrición de las aguas albañales, pestilentes y llenas de infección.

Uno de los vecinos del lugar asegura que es un problema que no sea podido resolver, porque cuando tratan de arreglarlo los trabajadores de la Unidad de saneamiento no lo hacen bien y al otro día está igual.

En audio

No es un problema de un día, ni de una semana. Es un problema de años, testimoniado por vecinos que han vivido en el lugar desde los años 60 del pasado siglo, y nunca ha existido una respuesta concreta para resolver el problema, como explica Yurina Proenza Cruz, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución tres, zona 40 circunscripción 31, quien cuenta todas las gestiones que hace cada semana y ahora mismo hace varios días que el fango está por toda su cuadra y es un verdadero problema para la salud de las personas.

En video



Problemas de recursos han existido siempre, pero un mal que dura años no tiene justificación si no se soluciona a través del tiempo.

Y no es posible que la Unidad de Base Empresarial de Saneamiento, de Acueducto y Alcantarillado en la provincia de Las Tunas, trate de resolver ese problema con arreglos sin calidad, como para salir del paso, porque eso no es responsable, mucho más, ante el peligro para la salud de niños pequeños y lactantes, ancianos y decenas de vecinos de la calle Guillermo Tejas, del populoso reparto Buena Vista, que no pueden esperar 20 años más para la solución definitiva de su calle.

